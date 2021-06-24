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Полиция Петербурга не увидела в костюмированном флешмобе нападения на главу соцпита Барабанщикова

В полиции не смогли найти доказательств нападения на главу управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова. Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Михаила Романова.

Документ, подписанный замминистра МВД РФ, генерал-полковником полиции Михаилом Ваничкиным, появился в распоряжении «Фонтанки» 24 июня. 18-м отделом полиции Петербурга вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления.

Утром 20 мая Алексея Барабанщикова на входе в офис управления соцпита встретили плакаты «Изгоним навальниста из Смольного», «Как живется в элитной квартире?», «Хватит травить детей». Чиновник костюмированный флешмоб не оценил и написал заявление в полицию, где рассказал о слежке и угрозах убийством.

Позже был задержан педагог образовательного центра «Балтийский берег» Олег Фахертдинов и его сводный брат, студент Константин Шаляпин. Оба участие в костюмированном представлении в честь Барабанщикова отрицали, уточняя, что лишь стали невольными свидетелями. В отношении братьев составили протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». По мнению полиции, они позволили нецензурную лексику на улице, чем нарушили общественный порядок.

Алексей Барабанщиков — автор реформы рынка школьного питания в Петербурге. По инициативе чиновника Смольный укрупняет контракты и меняет условия участия в конкурсах, из-за чего отсеиваются многие хорошо известные школам поставщики. Объём рынка оценивается в 20 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Вячеслав Рогожин
В отношении истинной мерзости дела не заводят. Эо мы еще по всяким Энтео и "казакам" помним
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