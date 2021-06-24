Полиция Петербурга не увидела в костюмированном флешмобе нападения на главу соцпита Барабанщикова

Документ, подписанный замминистра МВД РФ, генерал-полковником полиции Михаилом Ваничкиным, появился в распоряжении «Фонтанки» 24 июня. 18-м отделом полиции Петербурга вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления.
Утром 20 мая Алексея Барабанщикова на входе в офис управления соцпита встретили плакаты «Изгоним навальниста из Смольного», «Как живется в элитной квартире?», «Хватит травить детей». Чиновник костюмированный флешмоб не оценил и написал заявление в полицию, где рассказал о слежке и угрозах убийством.
Позже был задержан педагог образовательного центра «Балтийский берег» Олег Фахертдинов и его сводный брат, студент Константин Шаляпин. Оба участие в костюмированном представлении в честь Барабанщикова отрицали, уточняя, что лишь стали невольными свидетелями. В отношении братьев составили протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». По мнению полиции, они позволили нецензурную лексику на улице, чем нарушили общественный порядок.