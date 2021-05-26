В Петербурге задержали двух человек по делу главы управления соцпитания Петербурга

Как стало известно «Фонтанке», рано утром 26 мая на Московском вокзале сотрудники Центра «Э» задержали педагога образовательного центра «Балтийский берег» Олега Фахертдинова. Его доставили в полицию Петроградского района по делу о «плакатном нападении» на главу управления соцпитания Алексея Барабанщикова.
В 18-м отделе полиции Фахертдинов присоединился к сводному брату Константину Шаляпину, которого задержали накануне.
Адвокат Алексей Чуков сообщил «Фонтанке», что Фахертдинов отрицает свое участие в костюмированном представлении в честь Барабанщикова.
«Мой доверитель объяснил полицейским, что он и брат встретились утром 20 мая на Пионерской улице по личным делам и стали случайными свидетелями акции перед управлением соцпитания, — уточнил Чуков. — Стоявшие с плакатами лица показались интересными, поэтому братья сняли акцию на телефоны».
Студент колледжа Константин Шаляпин подтвердил версию брата. Он настаивает, что в акции против Барабанщикова не участвовал.
По словам адвоката Алексея Чукова, Фахертдинова и Шаляпина после опроса оставили в отделе и составили на них протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». По мнению полиции, братья на Пионерской улице ругались матерно, чем нарушали общественный порядок.
«Об угрозах Барабанщикову убийством задержанных при опросе не спрашивали», — добавил адвокат Чуков.
Утром 20 мая Алексея Барабанщикова встретили плакаты «Изгоним навальниста из Смольного», «Как живется в элитной квартире?», «Хватит травить детей». Чиновнику показалось, что ему угрожали убийством и оружием, по поводу чего в отдел полиции поступило заявление.
Барабанщиков — автор реформы социального питания, финансовый объем которого оценивается в 20 миллиардов рублей. По инициативе чиновника Смольный укрупняет контракты и меняет условия участия в конкурсах, из-за чего с рынка могут исчезнуть почти все компании.