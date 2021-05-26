В Петербурге задержали двух человек по делу главы управления соцпитания Петербурга

Как стало известно «Фонтанке», рано утром 26 мая на Московском вокзале сотрудники Центра «Э» задержали педагога образовательного центра «Балтийский берег» Олега Фахертдинова. Его доставили в полицию Петроградского района по делу о «плакатном нападении» на главу управления соцпитания Алексея Барабанщикова.



В 18-м отделе полиции Фахертдинов присоединился к сводному брату Константину Шаляпину, которого задержали накануне.

Адвокат Алексей Чуков сообщил «Фонтанке», что Фахертдинов отрицает свое участие в костюмированном представлении в честь Барабанщикова.