ГИБДД не поддерживает идею вернуть обязательный знак «Ш» на автомобили

В ГИБДД России не поддерживают предложение о возвращении обязательного знака «Шипы» для машин с шипованными шинами. Как и ограничение скорости в черте города.



«Госавтоинспекция не поддерживает инициатив по ограничению скоростного режима в городской черте и возвращению обязанности устанавливать на транспортное средство опознавательный знак «Шипы» при использовании шипованных покрышек», — сообщили ТАСС 24 июня в пресс-центре МВД России.

На минувшей неделе ассоциация «Росасфальт» предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин. В том числе дорожники предложили штрафовать на 2 тысячи рублей за использование шипованной резины летом, запретить ездить на ней быстрее 80 км/ч за городом и быстрее 60 км/ч в городе, а также обязать иметь опознавательный знак «Ш» под стеклом.