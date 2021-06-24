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ГИБДД не поддерживает идею вернуть обязательный знак «Ш» на автомобили

В ГИБДД России не поддерживают предложение о возвращении обязательного знака «Шипы» для машин с шипованными шинами. Как и ограничение скорости в черте города.

«Госавтоинспекция не поддерживает инициатив по ограничению скоростного режима в городской черте и возвращению обязанности устанавливать на транспортное средство опознавательный знак «Шипы» при использовании шипованных покрышек», — сообщили ТАСС 24 июня в пресс-центре МВД России.

На минувшей неделе ассоциация «Росасфальт» предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин. В том числе дорожники предложили штрафовать на 2 тысячи рублей за использование шипованной резины летом, запретить ездить на ней быстрее 80 км/ч за городом и быстрее 60 км/ч в городе, а также обязать иметь опознавательный знак «Ш» под стеклом.

В Минтрансе «Коммерсанту» подтвердили получение обращения. В МВД же отметили, что «сведениями о предложениях ассоциации «Росасфальт» не располагают», пишет ТАСС.

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Комментарии (3)

ccc2308
Знак абсолютно бессмысленный для нормального водителя, он и так видит у кого какая резина и держит соответствующую дистанцию.
candie
никогда бы не подумал, что такое напишу. но госавтоинспекция - молодец.
265947515
Задолбали уже с этим знаком. То надо, то не надо, то опять надо. Чёрти что. Составили бы уже график по годам, в какой год вешаем знак, в какой убираем. Все ясно и понятно. А ребят из "росасфальта" вакцинировать и выгнать на хрен в связи с полной профнепригодностью.
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