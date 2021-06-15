Дорожники просят ужесточить правила использования шипованных шин

Как пишет 15 июня «Коммерсантъ» , в обращении ассоциации к властям перечислены «неотложные меры, направленные на законодательное и нормативное регулирование вопроса эксплуатации шипованных шин». В частности, предлагается штрафовать за использование шипов летом на 2 тыс. руб., запретить ездить с такими покрышками быстрее 80 км/ч, а под стекло устанавливать опознавательный знак «Ш». Жёсткость предложенных мер инициаторы объясняют ущербом, который шипы наносят дорожному покрытию, и рисками для нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». К 2030 году в стране должно быть отремонтировано 60% региональных и межмуниципальных дорог, но через год-два после ремонта на них снова появляется колея — как считают дорожники, из-за бесконтрольного применения шипов.

Сейчас действует формальный запрет на использование шипов в июне—августе, но штрафы за нарушение в КоАП не описаны.



В Минтрансе изданию подтвердили получение обращения и отметили, что оно требует «проведения анализа оценки влияния таких мер на всех участников рынка перевозок, а также на огромное количество автолюбителей». Проблему износа дорог нужно решать «комплексно, в том числе и за счет повышения требований к дорожно-строительным материалам и подходам к выбору асфальтобетонных смесей», подчёркивают в ведомстве.

