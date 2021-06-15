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Дорожники просят ужесточить правила использования шипованных шин

Ассоциация «Росасфальт», в которую входят дорожники и производители асфальтобетонных смесей, предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных колёс.

Как пишет 15 июня «Коммерсантъ», в обращении ассоциации к властям перечислены «неотложные меры, направленные на законодательное и нормативное регулирование вопроса эксплуатации шипованных шин». В частности, предлагается штрафовать за использование шипов летом на 2 тыс. руб., запретить ездить с такими покрышками быстрее 80 км/ч, а под стекло устанавливать опознавательный знак «Ш». Жёсткость предложенных мер инициаторы объясняют ущербом, который шипы наносят дорожному покрытию, и рисками для нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». К 2030 году в стране должно быть отремонтировано 60% региональных и межмуниципальных дорог, но через год-два после ремонта на них снова появляется колея — как считают дорожники, из-за бесконтрольного применения шипов.

Сейчас действует формальный запрет на использование шипов в июне—августе, но штрафы за нарушение в КоАП не описаны.

В Минтрансе изданию подтвердили получение обращения и отметили, что оно требует «проведения анализа оценки влияния таких мер на всех участников рынка перевозок, а также на огромное количество автолюбителей». Проблему износа дорог нужно решать «комплексно, в том числе и за счет повышения требований к дорожно-строительным материалам и подходам к выбору асфальтобетонных смесей», подчёркивают в ведомстве.

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Комментарии (14)

Mazzzz
Дятлов на шипах летом нужно штрафовать на 50 тр , Тонары которые грузят Овермного , штрафовать на 5 млн физиков и 30 млн юрлицо, инспекторов весового контроля, на 10 лет сажать и конфискация , упырей которые не моют грузовики при выезде на дорогу общего пользования , лишать прав на год и штрафовать на 500 тр .За не исполнение гарантийных обязательств по ремонту дорог, всю цепочку наказывать , а ген подрядчика штрафовать и лишать права участвовать в тендерах .За распил бюджетных денег , сажать на 25 лет !
260569221
Пускай дорожники лучше сделают трёхполосное движение на Энгельса от кольца до Просвещения!!!!!
Дома строят, а дорог нету!!!!!
dedmoroz_5e4d8827384c2
шипы нужны, там где дороги зимой эксплуатируются в накате, а это Север, Сибирь, ДВ
в крупных городах, дороги в накате не эксплуатируются, поэтому достаточно зимней нешипованной резины

короче, нужны ЛОКАЛЬНЫЕ нормативные акты

"Такие вопросы с кандачка не решаются....." (с)
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