В Петербурге тоже легче, чем вчера. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 10:45, температура составляет 25 градусов. Рекордов больше не ожидается, успокаивает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, погоду в Северной столице определяет холодный атмосферный фронт, скользящий у западных границ региона. Во второй половине дня он станет причиной локальных и кратковременных дождей и гроз, что будет ограничивать дневной прогрев.

