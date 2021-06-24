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Когда за 101-м километром лучше. В Луге уже дождь

Грозы подбираются к Петербургу с юга и запада

В южных районах Ленинградской области местами идут дожди.

Читательница «Фонтанки» Мария, находящаяся в Луге, уже может насладиться свежестью: после небольшого дождя стало легче дышать.

«Фонтанка.ру»

Судя по карте погоды «Яндекса», грозы приближаются и к Кингисеппскому району.

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В Петербурге тоже легче, чем вчера. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 10:45, температура составляет 25 градусов. Рекордов больше не ожидается, успокаивает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, погоду в Северной столице определяет холодный атмосферный фронт, скользящий у западных границ региона. Во второй половине дня он станет причиной локальных и кратковременных дождей и гроз, что будет ограничивать дневной прогрев.

Жара держится с прошлой недели, она побила несколько рекордов подряд. Вчера, 23 июня, в Петербурге вместе с экстремумами дня и месяца был перекрыт абсолютный максимум июля: температура достигла 35,9 градуса. Сегодня выше 30 градусов быть не должно.

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