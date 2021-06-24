Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







X Международный военно-морской салон начался 23 июня, в самый жаркий день июня за всю историю наблюдений в Петербурге. Церемония открытия намечена на четверг, 24 июня. Мероприятие завершится в воскресенье выстрелом пушки с Петропавловской крепости.

Утро первого дня для журналистов началось с брифинга, где участники в основном отмечали, что минувший год для судостроительства сложился как никогда удачно, несмотря на эпидемию коронавируса во всем мире.

Для участия в юбилейном Военно-морском салоне были приглашены официальные делегации из более чем 60 государств. Зарегистрированы 285 участников, из них 13 — иностранные компании. Мероприятие проходит с периодичностью раз в два года, а в 2019 году на нем выставлялись 350 компаний. «Тем не менее это не привело к сокращению площади выставочного пространства, без малого 13 тыс. квадратов, представлено более 2600 экспонатов», — уверяет гендиректор ООО «Морской салон» Александр Колосков, который сменил на посту родоначальника салона Михаила Золотарева, скончавшегося в начале года.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как признается директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис Кабаков, темп прироста гражданской продукции составил 122,7%. По состоянию на середину июня этого года, по его словам, общий портфель заказов предприятий судостроительной промышленности на корабли и суда до 2025 года составил более 480 объектов суммарной стоимостью 4,4 трлн рублей. В прошлом году было завершено строительство 119 различных объектов гражданской и военно-морской техники полным водоизмещением 100 тонн и более, что почти на 23% превышает значение данного показателя в 2019 году. «Вы знаете, что в состав корпорации, — обратился он к публике, большей частью которой были зрелые мужчины, — ввели четыре приборостроительных концерна, "Океанприбор", "Аврора", концерн "Моринформсистема-Агат", ЦНИИ "Электроприбор". Была принята стратегия развития судостроительной промышленности до 35-го года, целью которой является обеспечение, создание современной продукции судостроения за счет достижения к 35-му году 80% загрузки основных производственных фондов отрасли и увеличение объема производства в 2,2 раза».



Не отрицают успешный год и в Смольном. По словам председателя комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика, несмотря на трудный год для многих отраслей, судостроение в Петербурге показало положительную динамику и выросло практически на 12%.

Внимание городских телеканалов наравне со спикерами было приковано и к сидящим в зале, а точнее, к молодым девушкам, которых оказалось немного. Объективы минули мужчин среднего возраста и устремили свой взгляд на нежный пол. Пока папарацци сменяли друг друга, обращая свой взор то к одной, то к другой красавице, заговорил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом вице-адмирал Владимир Касатонов. «Несмотря на все трудности, несмотря на тяжелую эпидемическую обстановку, салон был, есть и будет. Потому что, как бы ни хотелось развиваться Военно-морскому флоту, корабли строят судостроители», — говорит он.

Плита вместо ракет

Своего рода это действительно рынок, где различные корпорации предлагают обеспечить корабли самыми лучшими системами управления, кабелями, штурвалами и ракетами. Только вот вместо простых людей с клетчатыми сумками здесь солидные мужчины с портфельчиками, в лощёных костюмах, военной форме, на витринах — военная комплектация, а покупки сопровождает 40-я симфония Моцарта. Глаза разбегаются, что здесь нового, дилетанту не понять, а вот аппетит всё равно разыгрался. В пресс-центре для журналистов из угощений — пачка дешевого печенья, на выбор — чай, кофе, вода. «Да, там этих рыбой кормят», — говорит, указывая в сторону дипломатов, один из коллег.



Компании завлекают подойти к своему стенду также угощениями. Кто-то предлагает разноцветные «сосучки» или плитки шоколада, но есть предложения и посерьезнее. Так, девушки из компании «АК-Барс» приготовили для гостей целый аквариум хвороста и чак-чак: «Мы из Татарстана, не удивимся, если у нас самые лучшие угощения здесь». Коломенский завод подготовил для зашедших минералочку из региона и снеки — чипсы, печенье, орешки и сладкие батончики.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Больше всего человек собирается возле стенда АО «Объединенная судостроительная корпорация», где есть на что посмотреть и без угощений. «У нас сегодня самая большая выставка за всю историю Международного военно-морского салона, — говорит вице-президент корпорации по военному кораблестроению и бывший главком ВМФ Владимир Королев. — Она представлена более чем 40 макетами нашего подводного вооружения и морской техники». Высокий интерес посетителей вызывает тематика подплава. Макеты подводных лодок проектов 877ЭКМ и 636, «Амур-950» и «Амур-1650», «Пиранья-Т», а также П-750Б «Сервал» с выдвигающейся из носовой части сверхмалой подлодкой «Тритон-2». Также представлены и автономные беспилотные аппараты, такие как «Витязь-Д», «Амулет-2», «Юнона».



Пока другие стояли возле ракет ОСК, корреспондента «Фонтанки» заинтересовала плита «Ростеха». «У нас линейка плит начинается от двухконфорочных, заканчивая шестью, от четырех до шести идут уже прямоугольные. Весят примерно 200 килограммов, а стоят около 300 тысяч рублей», — говорит начальник отдела продаж «дочки» корпорации «Росэл». Плита, как заверил эксперт, потребляет даже меньше обычной, при этом выполнена из нержавеющей стали и имеет противоударные свойства. Однако на кухню домой такую установить не получится. «Она ставится в камбуз на корабли и подлодки. Если ставить в квартиру, просто так в розетку ее подключить не получится. Надо будет менять исполнение, а это индивидуальный заказ, в общем, сложно с этим. Она рассчитана на очень влажные помещения и качку, просто смысла переплачивать за такое нет. А вот на кораблях незаменима», — добавляет он.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На стенде «Рособоронэкспорта» размещены модели большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636, малого сторожевого корабля «Тигр», дизель-электрической подводной лодки «Амур 1650», малого ракетного корабля «Каракурт-Э» и берегового ракетного комплекса тактического назначения «Рубеж-МЭ». «Экспозиция нашей компании на Военно-морском салоне отражает основные потребности современного рынка, ориентируя потенциальных заказчиков на приобретение наиболее востребованной продукции», — отмечает заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности «Рособоронэкспорта» Вадим Старцев.



Среди присутствующих корреспондент «Фонтанки» замечает и Алексея Криворучко, заместителя министра обороны Российской Федерации. Его внимание привлекли береговые ракетные комплексы «БАЛ-Э» и «Рубеж МЭ» на стенде концерна «Моринформсистема-Агат», которые, к слову, выставляются уже не впервые. Своими впечатлениями он не поделился, а лишь послушал информацию о комплектации и направился дальше.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Стоит отметить, что многое из того, что выставляется на салоне, видели участники уже не в первый раз, однако удается найти и новинку. На стенде концерна «Гранит-Электрон» внимание корреспондента привлекла к себе крутящаяся установка. По словам специалиста Вадима, сейчас на Северном морском пути постоянно растет трафик и основное назначение устройства — показывать движение льдов и помогать скорректировать путь. На стенде оказался действующий образец, который продолжал монотонно вертеться. «К примеру, судно идет по Северном морскому пути и устанавливает у себя наш локатор, который ему в радиусе 5–6 км покажет проход. По сути, мы изобрели локатор заново. Помимо основной функции, радиолокации, он может передавать данные. У нас есть несколько радиолокаторов, которые обмениваются между собой данными, при этом они не используют какое-то внешнее стороннее устройство, такого еще нет ни у кого, это наша фишка», — добавляет он.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Они ничего не хотят нам рассказывать»

Руководитель Морского салона Александр Колосков ответил на главный вопрос — почему в город прибыли 17 военных кораблей и катеров, но увидеть их смогут только участники салона. По словам Колоскова, если бы организаторы всё же настояли показать людям корабли, то мероприятие бы и вовсе не состоялось. «Жизнь вносит свои коррективы. Мы были вынуждены отказаться от посещения салона по приглашениям и входным билетам для того, чтобы была возможность вообще провести мероприятие. Также планировался открытый доступ к набережным, где стояли бы корабли, но мы были вынуждены также это исключить», — объяснил он.

Отправиться к месту стоянки кораблей в пассажирском порту «Морской фасад» участникам предлагается на шаттлах, для этого, как посоветовал Колосков, нужно подойти к стенду главного командования под номером 500. Там корреспондента развернули и порекомендовали двигаться за двумя иностранными военными, так как те «пошли записываться». Мужчины в форме устремились к выходу, где завернули на стойку регистрации. Там корреспонденту заявили: «Уже отправились туда два шаттла, в каждом было буквально по человеку, больше туда сегодня не повезем, только своим ходом».

Добираться пришлось по пеклу. На месте действительно оказалось безлюдно. Посмотреть на корабли пускают с терминала № 4 . Вход строго по пропускам. Взору открывается ровный ряд кораблей и подлодок, пришвартовавшихся вдоль причала. Однако первое, что приходит в голову, это стакан воды. Воздух к середине дня прогрелся до 35 градусов. Пришедших встречают две дизель-электрические подводные лодки проекта 636 и проекта 677. Первой в строю оказывается подлодка «Санкт-Петербург», возле которой стоят трое людей в форме и охраняют столик с графином. Утолить жажду дали, только вот практически кипятком. «Мы тут сами уже скоро сплавимся», — отчаянно заявляет один из них. Рассказать о подлодке мужчины оказались не вправе. «Только название вот прочитаем, а всё остальное не уполномочены», — отворачиваясь, говорит один из них.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Выручил старший помощник командира подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» Антон Дербенев. Он рассказал, что его субмарина представлена на салоне впервые. «Она достаточно новая и готова выполнять любые задачи по предназначению, экипаж укомплектован на 100%. Предназначена для уничтожения надводных и подводных судов противника. Регулярно выполняет боевые задачи в составе сил флота». Отличительной особенностью, из-за которой ее прозвали «черной дырой», по его словам, является конструкция. «Она очень тихая. Возможно, самая тихая в мире», — добавил Дербенев.

Затем — корабль «Зеленый Дол», участвовавший операции в Сирии, а потом «Одинцово». Следом идут серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», корабль противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов», корвет «Сообразительный», катер «Раптор», десантный катер на воздушной каверне «Мичман Лермонтов», быстроходный десантный катер «Алексей Баринов», а уже в самом конце венец салона — корвет «Гремящий». Судно Тихоокеанского флота проекта 20385 было впервые представлено публике.

Других посетителей как будто и не ожидалось. Спустя час, минуя все корабли, к «Одинцову» устремилась делегация из Саудовской Аравии, которой разрешили подняться на борт. Журналистов мужчина в строгом костюме попросил не снимать иностранных гостей, «не хотят светиться». Однако долго там они не задержалась. Зашедший на борт вместе с военными переводчик крикнул стоящему на причале мужчине в строгом пиджаке: «Они ничего не хотят нам рассказывать, есть человек, который проведет экскурсию?» Ответ отрицательный. Меньше пяти минут пробыла на борту делегация и быстро устремилась на выход, не узнав подробностей.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

