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Смольный: В Петербурге свободно 11% коронавирусных коек

На данный момент в Петербурге свободно 11% коечного фонда для коронавирусных больных. Об этом 23 июня заявил замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«21% пациентов — тяжелые, 77% в состоянии средней тяжести, 2% — легкие. «Был период, когда процент тяжелых доходил до 27%», — отметил Андрей Сарана.

По его словам, практически все городские стационары, которые во время первой и второй волны работали в красных зонах, начали принимать коронавирусных больных. Но пока город справляется без федеральных учреждений.

Если заболеваемость пойдет на убыль и доля свободных коек вырастет до 20%, власти города начнут обратно выводить больницы из красной зоны и параллельно начнется отмена ограничений.

С начала июня Смольный перестал публиковать ежедневную справку о количестве госпитализациях и запасе коечного фонда. Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что к концу этой недели в Петербурге развернут более десяти тысяч специализированных коек под COVID-19.

Он же говорил 21 июня, что в больницы увозят уже по 800–900 человек в день.

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Комментарии (10)

AnnEVT28
Алмазова перепрофилируют под Ковид.
Romaha
ЖЁЛТЫЙ ПОРТАЛ, у вас там что контракт на ковидную тему? Вы чего опять панику навели? Целый день у Вас вся лента загажина, а некоторые статьи так вообще выглядит как стёб, херню напишем а там посмотрим на реакцию людей!
AlexZZZ
Эм.... 11% свободных коек - это незанятое пространство в коридорах?
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