Смольный: В Петербурге свободно 11% коронавирусных коек

«21% пациентов — тяжелые, 77% в состоянии средней тяжести, 2% — легкие. «Был период, когда процент тяжелых доходил до 27%», — отметил Андрей Сарана.



По его словам, практически все городские стационары, которые во время первой и второй волны работали в красных зонах, начали принимать коронавирусных больных. Но пока город справляется без федеральных учреждений.

Если заболеваемость пойдет на убыль и доля свободных коек вырастет до 20%, власти города начнут обратно выводить больницы из красной зоны и параллельно начнется отмена ограничений.