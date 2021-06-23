Смольный: В Петербурге свободно 11% коронавирусных коек

«21% пациентов — тяжелые, 77% в состоянии средней тяжести, 2% — легкие. «Был период, когда процент тяжелых доходил до 27%», — отметил Андрей Сарана.
По его словам, практически все городские стационары, которые во время первой и второй волны работали в красных зонах, начали принимать коронавирусных больных. Но пока город справляется без федеральных учреждений.
Если заболеваемость пойдет на убыль и доля свободных коек вырастет до 20%, власти города начнут обратно выводить больницы из красной зоны и параллельно начнется отмена ограничений.
С начала июня Смольный перестал публиковать ежедневную справку о количестве госпитализациях и запасе коечного фонда. Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что к концу этой недели в Петербурге развернут более десяти тысяч специализированных коек под COVID-19.
Он же говорил 21 июня, что в больницы увозят уже по 800–900 человек в день.