В Петербурге до конца недели развернут более 10 тысяч коек под коронавирус

К концу недели в Петербурге развернут более десяти тысяч специализированных коек под COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор города Александр Беглов.
Он уточнил, что к работе с коронавирусом будут «поэтапно подключаться федеральные медицинские учреждения».
«Задействованы все механизмы, созданные нами во время второй волны, в том числе вызов врача на дом по единому номеру «122», компьютерная томография перед госпитализацией. Отладили систему ПЦР-тестирования. Все, что помогло нам справиться с предыдущими подъемами заболеваемости, продолжает сегодня работать», — подчеркнул Беглов.
Ранее под ковид и пневмонии перепрофилировали Мариинскую больницу, больницу № 33 в Колпино, многопрофильную больницу № 2 и новый корпус больницы Святителя Луки. Готовятся и резервные корпуса временного госпиталя в «Ленэкспо».
Ранее Александр Беглов призвал всех вакцинироваться и заявил, что в Петербурге надо прививать по 20 тысяч человек в день. Однако пока получается не более 8 тысяч. Напомним, Смольный уже три недели не публикует данные о свободных койках в городе под COVID-19.