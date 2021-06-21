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В Петербурге до конца недели развернут более 10 тысяч коек под коронавирус

К концу недели в Петербурге развернут более десяти тысяч специализированных коек под COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор города Александр Беглов.

Он уточнил, что к работе с коронавирусом будут «поэтапно подключаться федеральные медицинские учреждения».

«Задействованы все механизмы, созданные нами во время второй волны, в том числе вызов врача на дом по единому номеру «122», компьютерная томография перед госпитализацией. Отладили систему ПЦР-тестирования. Все, что помогло нам справиться с предыдущими подъемами заболеваемости, продолжает сегодня работать», — подчеркнул Беглов.

Ранее под ковид и пневмонии перепрофилировали Мариинскую больницу, больницу № 33 в Колпино, многопрофильную больницу № 2 и новый корпус больницы Святителя Луки. Готовятся и резервные корпуса временного госпиталя в «Ленэкспо».

Ранее Александр Беглов призвал всех вакцинироваться и заявил, что в Петербурге надо прививать по 20 тысяч человек в день. Однако пока получается не более 8 тысяч. Напомним, Смольный уже три недели не публикует данные о свободных койках в городе под COVID-19.

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Комментарии (2)

266094190
Когда же это все закончиться... Говорили лето придет - вирус от жары умрет. Потом говорили, что третьей волны не будет. Потом говорили, что вакцина решит все проблемы, а теперь говорят о повторной вакцинации. Теперь снова ужесточают масочный режим, а всем уже пофиг, и ничего с этим не сделать.
Otkating
— Почему вы деньги украли, а дорогу не построили?
— Ну, пап, хватит прикалываться.
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