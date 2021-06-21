В Петербурге до конца недели развернут более 10 тысяч коек под коронавирус

К концу недели в Петербурге развернут более десяти тысяч специализированных коек под COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор города Александр Беглов.



Он уточнил, что к работе с коронавирусом будут «поэтапно подключаться федеральные медицинские учреждения».



«Задействованы все механизмы, созданные нами во время второй волны, в том числе вызов врача на дом по единому номеру «122», компьютерная томография перед госпитализацией. Отладили систему ПЦР-тестирования. Все, что помогло нам справиться с предыдущими подъемами заболеваемости, продолжает сегодня работать», — подчеркнул Беглов.

