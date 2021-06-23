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Крепкий ветер к вечеру поднимет волны на Финском заливе, но грозы обходят Петербург стороной

Петербургское МЧС предупреждает об ухудшении погоды к вечеру среды, 23 июня. Тем, кто устремился в поисках прохлады на побережье Финского залива, стоит быть аккуратнее.

Как сообщает ведомство со ссылкой на синоптиков, начиная с 19–22 часов по Невской губе Финского залива ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 16 метров в секунду. По шкале Бофорта он уверенно попадает в категорию «крепкий».

«Высота волн 0,5 до метра. Будьте внимательны и осторожны!» — взывают к горожанам спасатели, у которых в последнее время без утопленников не проходит ни дня.

Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda
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В среду уже побит температурный максимум июня за всю историю наблюдений. Грозы, которые могли бы принести облегчение, похоже, сегодня довелось увидеть только в прогнозах. По данным погодного сервиса «Яндекса», в ближайшие часы Петербургу не стоит надеяться даже на кратковременный дождь: тучи обходят город стороной.

Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda

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Комментарии (11)

261827781
Почему люди ждут гроз и дожди при такой температуре? Это совсем отбитый народ?
пс при жаре дождь и грозы лишь увеличат влажность и будет только душнее.
gencon
У них дворцы с климатом, яхты и погоны - твори что хошь, хоть жара, хоть потоп. Поэтому не дают денег росгидромету - тот по старинке, - палец вверх.
Fruit Bat
Я больше не могу, памагити. Грозы, хватит обходить, пожалуйста.
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