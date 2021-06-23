Как сообщает ведомство со ссылкой на синоптиков, начиная с 19–22 часов по Невской губе Финского залива ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 16 метров в секунду. По шкале Бофорта он уверенно попадает в категорию «крепкий».



«Высота волн 0,5 до метра. Будьте внимательны и осторожны!» — взывают к горожанам спасатели, у которых в последнее время без утопленников не проходит ни дня.

