Как сообщает ведомство со ссылкой на синоптиков, начиная с 19–22 часов по Невской губе Финского залива ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 16 метров в секунду. По шкале Бофорта он уверенно попадает в категорию «крепкий».
«Высота волн 0,5 до метра. Будьте внимательны и осторожны!» — взывают к горожанам спасатели, у которых в последнее время без утопленников не проходит ни дня.
В среду уже побит температурный максимум июня за всю историю наблюдений. Грозы, которые могли бы принести облегчение, похоже, сегодня довелось увидеть только в прогнозах. По данным погодного сервиса «Яндекса», в ближайшие часы Петербургу не стоит надеяться даже на кратковременный дождь: тучи обходят город стороной.