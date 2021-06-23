Жители многоэтажки в Невском районе Петербурга жалуются на летний перетоп. На пятый подряд день с температурными рекордами они выиграли банную рулетку.



О том, что 16-этажка на Дальневосточном проспекте, 69/1, рискует стать душегубкой, «Фонтанке» 23 июня сообщили читатели. В среду в их доме начали промывать батареи горячей водой. И хоть об отоплении речи не идёт и в трубах всё же не кипяток, легче от этого не дышится.



За окном плюс 33, а в квартире батареи греют на 68,9, если верить термометру. Утром, когда жара на улице ставила очередной рекорд, у батареи было прохладнее — «всего» чуть больше 46 градусов. В МЧС тем временем предупреждают об ухудшении погоды.

