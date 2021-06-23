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Самое пекло. МЧС предупреждает о плюс 35, но на Дальневосточном уже вдвое жарче

В Петербурге жалуются на июньский перетоп в квартирах

Жители многоэтажки в Невском районе Петербурга жалуются на летний перетоп. На пятый подряд день с температурными рекордами они выиграли банную рулетку.

О том, что 16-этажка на Дальневосточном проспекте, 69/1, рискует стать душегубкой, «Фонтанке» 23 июня сообщили читатели. В среду в их доме начали промывать батареи горячей водой. И хоть об отоплении речи не идёт и в трубах всё же не кипяток, легче от этого не дышится.

За окном плюс 33, а в квартире батареи греют на 68,9, если верить термометру. Утром, когда жара на улице ставила очередной рекорд, у батареи было прохладнее — «всего» чуть больше 46 градусов. В МЧС тем временем предупреждают об ухудшении погоды.

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«Фонтанка» рассказывала, почему промывку не остановить. Хорошие новости тоже есть: нежеланное отопление в июньские квитанции не впишут.

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Комментарии (4)

monch
Инфантилы...Вместо того чтобы перекрыть батареи, строчат в Фъ.
Hellseher
Господи, да наймите уже не товарища из ближнего зарубежья в редакторы. Перетоп у них...
serglaz
"Хорошие новости тоже есть: нежеланное отопление в июньские квитанции не впишут." (С)
О! А жизнь-то налаживается! Не надо будет платить!
)).
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