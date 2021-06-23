Жара в Петербурге побила рекорд уже в 10 часов утра

«В 10 часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурге достигла отметки в 31,4 °С, что на 0,7 °С выше, чем было в этот день в 1917 году», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Это не конец. Воздушные массы в течение дня продолжат прогреваться.



«Не исключено, что на этом рекорды сегодня не окончатся. Ну а точное значение нового рекордного максимума будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров», — отмечает метеоролог.



Напомним, вчера в Петербурге тоже был побил рекорд 1917 года, причём дважды за день.

