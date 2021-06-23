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Жара в Петербурге побила рекорд уже в 10 часов утра

Петербургская погода 23 июня обновила уже пятый подряд рекорд максимальной температуры воздуха.

«В 10 часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурге достигла отметки в 31,4 °С, что на 0,7 °С выше, чем было в этот день в 1917 году», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Это не конец. Воздушные массы в течение дня продолжат прогреваться.

«Не исключено, что на этом рекорды сегодня не окончатся. Ну а точное значение нового рекордного максимума будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров», — отмечает метеоролог.

Напомним, вчера в Петербурге тоже был побил рекорд 1917 года, причём дважды за день.

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Комментарии (1)

grannie
В 17-м году напекло головки так, что потом весь век расхлёбывали. Что-то сейчас будет...
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