Врачи, по их словам, просят закрыть окна, вспоминая недавно погибшего пациента. Видео, которое «Фонтанке» прислал один из пациентов, демонстрирует, в каких условиях болеют люди.

Читательница «Фонтанки»

«Моя мама попала в Покровскую больницу с ковидом. С 8 утра она сидит вместе с другими больными на стуле в коридоре в ожидании места. Прошло 8 часов. Коек нет, ни в палатах, ни в коридоре, ни на лестничной площадке. Жара невыносимая. Эти ни в чем не виноватые люди ждут, пока кто-нибудь умрет и освободится место», — написала «Фонтанке» читательница Елизавета.

«Хотя у мамы тоже подтверждённый ковид был, и мы ждали скорую с четверга на прошлой неделе, — рассказала читательница София. — С двух ночи до 11 утра стояли в очереди у больницы. С 11 до 14 сидела на одном стуле. После долгих выяснений маме соорудили кровать, как на фото. Ночью поставили кислород. Маска сломалась, воздух плохо идёт. Вторые сутки, но она сама попросила оставить её в коридоре в итоге — в палатах вообще нечем дышать из-за жары и людей».

По её словам, Роспотребнадзор и комитет здравоохранения могут принять жалобы, но срок рассмотрения — от двух недель до 30 дней.

«Человек быстрее сдохнет, чем они рассмотрят заявку», — резюмировала София.

Фото: Читательница «Фонтанки» Фото: Читательница «Фонтанки» Фото: Читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«Руководство больницы решило перечеркнуть труд врачей и сестер, перестраховаться после известных событий, требуя закрыть все окна для проветривания! На улице невыносимая, экстремальная жара. Палаты на 10 человек не имеют ни вентиляторов, ни кондиционеров. Прошу немедленно навести порядок. Из-за одного человека страдают 700. Вспомните ситуацию в Москве, когда горели торфяники и от теплового удара в больницах скончалось большое количество народу», — такое обращение читательница Светлана направила в комитет по здравоохранению.

