FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+34°C/Завтра: +28
73.17р87.07р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
45
Печать

«Нечем дышать». В коридорах забитой Покровской больницы пациенты страдают от жары

В Петербурге пациенты с коронавирусом лежат в коридорах

Петербуржцы жалуются, что их родных размещают в коридорах Покровской больницы. Но некоторые даже просят их там оставить — в палатах дышать в жару вообще нечем.

Врачи, по их словам, просят закрыть окна, вспоминая недавно погибшего пациента. Видео, которое «Фонтанке» прислал один из пациентов, демонстрирует, в каких условиях болеют люди.

Читательница «Фонтанки»

«Моя мама попала в Покровскую больницу с ковидом. С 8 утра она сидит вместе с другими больными на стуле в коридоре в ожидании места. Прошло 8 часов. Коек нет, ни в палатах, ни в коридоре, ни на лестничной площадке. Жара невыносимая. Эти ни в чем не виноватые люди ждут, пока кто-нибудь умрет и освободится место», — написала «Фонтанке» читательница Елизавета.

«Хотя у мамы тоже подтверждённый ковид был, и мы ждали скорую с четверга на прошлой неделе, — рассказала читательница София. — С двух ночи до 11 утра стояли в очереди у больницы. С 11 до 14 сидела на одном стуле. После долгих выяснений маме соорудили кровать, как на фото. Ночью поставили кислород. Маска сломалась, воздух плохо идёт. Вторые сутки, но она сама попросила оставить её в коридоре в итоге — в палатах вообще нечем дышать из-за жары и людей».

По её словам, Роспотребнадзор и комитет здравоохранения могут принять жалобы, но срок рассмотрения — от двух недель до 30 дней.

«Человек быстрее сдохнет, чем они рассмотрят заявку», — резюмировала София.

ПоделитьсяПоделиться

«Руководство больницы решило перечеркнуть труд врачей и сестер, перестраховаться после известных событий, требуя закрыть все окна для проветривания! На улице невыносимая, экстремальная жара. Палаты на 10 человек не имеют ни вентиляторов, ни кондиционеров. Прошу немедленно навести порядок. Из-за одного человека страдают 700. Вспомните ситуацию в Москве, когда горели торфяники и от теплового удара в больницах скончалось большое количество народу», — такое обращение читательница Светлана направила в комитет по здравоохранению.

В самой больнице «Фонтанке» напомнили, что несладко приходится и медикам в средствах индивидуальной защиты. И заявили, что спасаются внутренней вентиляцией и открытием всего что можно в служебных помещениях.

Очереди в Покровскую больницу стоят даже по ночам. Стационар работает с максимальной загрузкой, рассказали «Фонтанке» врачи.

© Фонтанка.Ру

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (45)

Михаил Петров-Водкин
А в двадцатой на Гастелло всё хорошо. Хоть и лежат в коридорах, но зато питьевой воды нет, и в палатах на восьмерых нет электрочайников.
AnnEVT28
В Питере нужен локдаун, а не Алые Паруса и футбол. У нас самая высокая смертность от Короновируса в стране. Абсолютная.
Семён Лобкотрясов
Если в российской бюджетной больнице появится климатическая система, то в июле пойдет снег
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний