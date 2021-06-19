Под окнами Покровской больницы в Петербурге найдено тело пациента

Следственные органы ГСУ СК по Петербургу проводят проверку по факту гибели пациента Покровской больницы на Большом проспекте Васильевского острова.



Как рассказали «Фонтанке» 19 июня в пресс-службе регионального ГУ МВД, смерть 42-летнего мужчины наступила накануне около трёх часов ночи. Все материалы переданы в СК.



В пресс-службе больницы заявили, что не имеют права комментировать случившееся. В городской прокуратуре уточнили, что надзорное ведомство пока не начало проверку медучреждения.



По данным «Фонтанки», пациент проходил лечение в палате на 7-м этаже.

