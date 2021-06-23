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Лодку, затонувшую после столкновения с теплоходом в Петербурге, подняли со дна

Между Елагиным и Крестовским островами минувшей ночью прошла операция по извлечению из воды затонувшей лодки.

Лодку вместе с мотором подняли со дна Средней Невки и вытащили на берег. Фотографии спасательной операции утром 23 июня опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура в своих соцсетях.

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«По показаниям судоводителя лодки, на борту было 6 человек», — уточнили утром в прокуратуре.

Лодка и теплоход «Нева-1» столкнулись 22 июня около 21 часа в акватории Средней Невки, около 2-го Елагина моста, между ЦПКиО и Крестовским островом. Никто не пострадал. Все шесть человек, находившиеся в лодке, выбрались на берег сами.

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Комментарии (3)

german_5e4d02dc5a4f9
подводная лодка
ost-21
Можно ли считать, что лодка ушедшая на дно скрылась с места дтп?
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