Лодку вместе с мотором подняли со дна Средней Невки и вытащили на берег. Фотографии спасательной операции утром 23 июня опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура в своих соцсетях.
«По показаниям судоводителя лодки, на борту было 6 человек», — уточнили утром в прокуратуре.
Лодка и теплоход «Нева-1» столкнулись 22 июня около 21 часа в акватории Средней Невки, около 2-го Елагина моста, между ЦПКиО и Крестовским островом. Никто не пострадал. Все шесть человек, находившиеся в лодке, выбрались на берег сами.