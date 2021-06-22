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В Средней Невке столкнулись теплоход и лодка с шестью пассажирами на борту. Последняя затонула

Пассажиры затонувшей у Елагина острова лодки выплыли самостоятельно

Следователи работают на месте столкновения двух судов в Петроградском районе Петербурга. Одно из них затонуло. Подробности происшествия вечером 22 июня приводит Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

По предварительной информации, в акватории Средней Невки в районе 2-го Елагина моста столкнулись два судна — теплоход «Нева-1» и лодка. Последняя затонула. На ее борту в момент происшествия находились шесть человек, никто не пострадал.

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В Северо-Западном СУТ СКР добавили, что причинённый ущерб устанавливается. Проводится проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов водного транспорта).

Свою проверку также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным «Фонтанки», столкновение произошло примерно в семь вечера в месте, где глубина достигает четырёх метров. После случившегося пассажиры перевёрнутой лодки выбрались на берег и скрылись в зелени ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Peshechodig
проверку МВД на транспорте, росгвардии речного транспорта неговоря уже про рыбохрану, Росприроднадзор,экологическую милицию будут проводить?
Банин
Я стесняюсь спросить, а точно нужно писать "В Средней Невке", а не "На Средней Невке"....
SPbdotRU
Два года назад, дёрнул черт прокатиться "по рекам и каналам Санкт-Петербурга". Стартовали от Павильона Росси в Михайловском, и уже под Первым Инженерным столкнулись с лодкой/яхтой. После взаимного осмотра повреждений поплыли дальше - как будто ничего и не было. Пассажирам понравилось: экскурсия с экраном.
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