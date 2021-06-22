По предварительной информации, в акватории Средней Невки в районе 2-го Елагина моста столкнулись два судна — теплоход «Нева-1» и лодка. Последняя затонула. На ее борту в момент происшествия находились шесть человек, никто не пострадал.
В Северо-Западном СУТ СКР добавили, что причинённый ущерб устанавливается. Проводится проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов водного транспорта).
Свою проверку также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.
По данным «Фонтанки», столкновение произошло примерно в семь вечера в месте, где глубина достигает четырёх метров. После случившегося пассажиры перевёрнутой лодки выбрались на берег и скрылись в зелени ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове.