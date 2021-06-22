Народные артисты России и солисты Мариинского дадут мемориальный концерт в День памяти и скорби

Мемориальный концерт, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, вечером 22 июня пройдёт у Главного храма Вооружённых сил России. Со сцены прозвучат человеческие истории, стихи и песни тех лет. Выступят Хибла Герзмава, Владимир Машков, Олег Газманов, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, солисты Мариинского театра и Большого театра России. Трансляция «Тот самый длинный день в году» начнется в 22:35 на телеканале «Россия- Культура».



«История народа — это не абстракция: это история миллионов конкретных людей. Очень разных людей: маршалов и рядовых, артиллеристов и санитарок, партизан и тыловиков, артистов и инженеров, северян, южан, протоиереев, музейных хранителей, воспитателей детских садов, — говорят организаторы концерта. — Жизнь каждого из них совершенно и навсегда переменилась в точке невозврата — 22 июня 1941 года. На рассвете. Конечно, невозможно вспомнить всех. Но мы хотим коснуться хотя бы некоторых судеб — проследить хотя бы некоторые линии военных жизней».

