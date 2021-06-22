Фото: предоставлено пресс-службой Российского еврейского конгресса Поделиться Поделиться







Праведники

Перед самым началом войны Тамаре Романовой исполнилось 18 лет. Она жила в Житомире и летом 1941 года заканчивала школу вместе со своей подругой и соседкой по парте Кларочкой Штейнберг. Рано утром 6 июля в Житомир вошли немцы, и почти сразу в городе начались казни евреев. Семья Тамары спрятала у себя Клару Штейнберг с матерью, выдавая за родственников. Кларе дали документы сестры Тамары (дубликат метрики), и это помогло девушке пережить оккупацию.

Тамара Романова вспоминает:



«Когда в нашем переулке остановилась немецкая машина и началась облава, мы [Тамара и Клара] побежали прятаться на завод. Вдруг видим: на заводском дворе стоит немец с винтовкой. Назад мы бежать не можем — там тоже немцы. Мы пролезли за какую-то ржавую цистерну из-под бензина, прижались к стенке вплотную. Слышим — шаги. Наверное, немец что-то услышал. Он стоит, озирается, а затем стреляет прямо в цистерну. Слава богу, живы остались.



Как-то пошли на рынок, видим: приехали немцы на машинах. Мы, дуры, рот разинули, смотрим. А по рынку шла женщина с ребенком, один из немцев выхватил у нее ребенка и с размаху разбил об стену. Женщина потеряла сознание и упала. Она лежит, бесчувственная, а ее несколько человек взяли за руки и за ноги и бросили в машину — как товар. Как это забыть? Как с этим жить? Я и не знаю».

Эти воспоминания Тамары Романовой записали и сохранили в «Яд Вашем» — израильском национальном музее истории холокоста. Их можно прочитать на сайте «Праведники мира»*. Израиль по всему миру ищет людей, которые спасали евреев от фашистов — бескорыстно, по гуманным мотивам. Им присваивают почетное звание «Праведник народов мира». В России это звание получили больше двухсот человек. Они спасали евреев — своих друзей, соседей и просто незнакомых людей, которых гитлеровские идеи вдруг сделали объектом полного и безоговорочного уничтожения. Им предоставляли убежище и еду, прятали, выдавали за родных, помогали перебраться в безопасные места. Они рисковали собственной жизнью — везде действовал немецкий указ об уничтожении любого, кто будет укрывать евреев или партизан.



Фото: предоставлено пресс-службой Российского еврейского конгресса Поделиться Поделиться







Выпускник Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшего Строгановского), художник Михаил Зирченко — еще один из русских праведников. Он прожил 92 года и умер два года назад в Ростове-на-Дону. В самом начале войны 15-летний Миша помог отцу спасти односельчан-евреев: «Немцы оккупировали наше украинское село Благодатное в августе 1941 года. Евреев в селе было 32 человека, все беженцы. Отец, работавший в колхозе бухгалтером, узнал, что готовится облава. Я с детства хорошо рисовал, и отец сказал: «Давай попробуем подделать метрики». Он писал справки, а я занимался печатями. Вырезал их из сырого картофеля, мазал яйцом или водой. Трижды тренировался на черновике, а затем уже делал всё «подчистую». Мы давали взрослым новые имена и национальности: «Алексей» вместо «Авраама» и «русский» вместо «еврея». За два дня сделали все справки, а черновики уничтожили. Получилось у нас много татар, русские и украинцы. Через день немцы несколько часов подряд допрашивали отца. На все вопросы он отвечал спокойно, чётко, и все беженцы остались целы и невредимы. Домой отец пришёл с лицом белым как стена. Еле вырвались от смерти».



Выставка

Проект «Спасители» начался 5 лет назад. Тогда московские школьницы Марина Каннер и Лена Цыбулина стали фотографировать и записывать истории жертв холокоста. Когда проект стал набирать объем, к нему подключились специалисты Российского еврейского конгресса, Фонда «Холокост» и другие организации. Выставка, открытая 21 июня в Музее Фаберже, получилась камерной, на два зала. В первом по стенам развешаны экраны, на них — искаженные страшными воспоминаниями лица очень пожилых людей, камера выхватывает слезящиеся глаза, глубокие морщины — это те, кто в годы войны, ужаса и бесчеловечности помнили о милосердии и, несмотря ни на что, спасали чужие жизни. Если подойти к экрану, можно услышать голоса, выхватить отрывок воспоминаний.

Во втором зале — объемное сооружение, напоминающее ствол широкого дерева, из которого топорщатся дощечки. Если взять их в руки, то с одной стороны можно прочитать имя спасителя, с другой — спасенных. Многие таблички — пустые: имена тысяч героев-спасителей остались неизвестны.



Надпись на одной из табличек: «Праведник Николай Киселев, год рождения 1913, год присвоения звания — 2005». На сайте Мемориального комплекса истории холокоста можно узнать о его подвиге.



Фото: скриншот сайта yadvashem.org Поделиться Поделиться







В 28 лет москвич Николай пошел на фронт добровольцем и воевал в должности политрука. Потом попал в плен, бежал и оказался в Белоруссии, где примкнул к партизанам. В селе Долгиново, рядом с которым базировался отряд Киселева, из 3000 жителей-евреев после массовых казней остались только 278 человек — старики, женщины, дети. Чтобы спасти еще оставшихся в живых, Николай Киселев повел их через линию фронта. Пройти надо было 1500 километров к «Суражским воротам», разрыву германского фронта между флангами групп армий «Север» и «Центр». Несколько месяцев шел отряд, натыкался на немецкие засады, сражался, потерял в пути 50 человек. Когда тринадцатилетний Шимон Хевлин заболел дизентерией и уже не мог самостоятельно передвигаться, измученные беженцы решили оставить подростка в лесу. Киселев возмутился, услышав об этом, и назначил дежурных, которые по очереди вели больного под руки. На самом опасном участке дороги родители трехлетней Беллы Кремер, которая все время плакала и могла всех выдать, в отчаянии решили ее утопить. Николай Киселев забрал ребенка и пронес ее до конца похода на своих руках.



На другой стороне таблички выбито: «Спасенные Давид Гинзбург. Ицхак Горман. Шимон Норман. Хая Шпарбер. Велвел Шпарбер и еще 212 евреев».

История

«Говорят, что смерть одного человека — трагедия, а гибель миллионов — это уже статистика. Только когда трагедия персонализирована, она остается в памяти людей. Нам необходимо эту память сохранить и не дать воскреснуть идеологии фашизма. Иначе все жертвы будут напрасны. Для этого мы организовываем такие проекты», — сказал на открытии выставки руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. А президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер обратился к жителям Санкт-Петербурга: «Петербуржцы, вы — дети блокадников, дети чудом выживших, чудом спасшихся в этой страшной войне. И я думаю, как нигде, в Петербурге будет понятна наша история. Мы тоже — дети чудом спасшихся. Кто-то ищет, в чем есть проявление Бога. Для меня это проявление — в существовании этих праведников. Ведь нет никакой другой причины, чтобы человек мог рисковать своей жизнью, спасая других».



В информационных брошюрах выставки (они ссылаются на данные энциклопедии «Холокост на территории СССР») приведены цифры: на оккупированной территории РСФСР были расстреляны, уничтожены в душегубках, сожжены, закопаны живыми в землю, утоплены в реках и болотах, повешены около 180 000 евреев из гражданского населения. В октябре 1941 года сотни евреев были убиты у стен Ленинграда в городе Пушкине. 11–12 августа 1942 года в Змиевской балке на окраине Ростова-на-Дону казнено 15 000 мирного населения еврейской национальности. Это самое крупное место казни и захоронения жертв холокоста на территории России.



Фото: предоставлено пресс-службой Российского еврейского конгресса Поделиться Поделиться







В 1945 году войска Советской армии освободили более 7000 узников самого страшного лагеря смерти — Аушвица. С начала войны советские войска спасли более 250 000 узников нацистских лагерей. Калужское гетто, освобожденное Красной Армией 30 декабря 1941 года, — первое в Европе, спасенное от фашистов.

Награда

Тамара Романова удостоена почетного звания «Праведник народов мира» в 1998 году. Долгие годы она живет в Санкт-Петербурге. Недавно ей исполнилось 99 лет. У нее три взрослых внука. Звание праведника позволяет ей получать помощь от Израиля — пенсию и патронажный уход.

«Помогает ли мне российское правительство? — приводит слова Романовой сайт «Праведники мира». — Вы смеетесь, что ли?! Два раза пакет муки бесплатно дали и плед подарили. А как-то позвонили, обещали продовольственную помощь дать, но только для этого надо было 13 справок собрать. Не стала я эти бумаги собирать, плюнула».

В Великобритании, Германии, Австрии, Литве и других странах «Праведники мира» награждаются и национальными знаками отличия. В России звание «Праведников мира» не является основанием для рассмотрения признания заслуг их обладателей.

Выставка продлится до 4 июля 2021 года.

Мария Лащева, специально для «Фонтанки.ру» * Авторы статей на сайте «Праведники мира» — Колпакова О. М., Петровских Л. И., Устюжанинова Е.О., Янченко К. С.

