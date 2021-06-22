Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге: О переносе матчей из Северной столицы нам ничего не известно

В оргкомитете Евро-2020 прокомментировали информацию о возможном переносе турнира из Санкт-Петербурга из-за роста числа заболевших коронавирусом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора оргкомитета турнира Алексея Сорокина, подобный вопрос пока не обсуждался.



«О переносе матчей из Петербурга нам ничего не известно. Такие обсуждения не велись. Мы исходим из того, что мы готовимся к матчу, который пройдет завтра, а также к матчу четвертьфинала. У нас каждый день идут совещания со штаб-квартирой УЕФА в Ньоне, никаких опасений и предложений оттуда высказано не было. Поэтому относимся к данной информации как к слухам», — подчеркнул Сорокин.