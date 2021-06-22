Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге: О переносе матчей из Северной столицы нам ничего не известно

В оргкомитете Евро-2020 прокомментировали информацию о возможном переносе турнира из Санкт-Петербурга из-за роста числа заболевших коронавирусом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора оргкомитета турнира Алексея Сорокина, подобный вопрос пока не обсуждался.
«О переносе матчей из Петербурга нам ничего не известно. Такие обсуждения не велись. Мы исходим из того, что мы готовимся к матчу, который пройдет завтра, а также к матчу четвертьфинала. У нас каждый день идут совещания со штаб-квартирой УЕФА в Ньоне, никаких опасений и предложений оттуда высказано не было. Поэтому относимся к данной информации как к слухам», — подчеркнул Сорокин.
Ранее в УЕФА заявили, что возможный перенос матчей Евро-2020 — это вопрос для соответствующих местных или национальных органов власти.
Напомним, что в Петербурге запланированы ещё два матча чемпионата Европы: 23 июня здесь должен пройти матч Швеция — Польша, 2 июля — игра в рамках 1/4 финала.
При этом город переживает третью волну эпидемии коронавируса. Как ранее писала «Фонтанка», в Петербурге третья волна заболеваемости оказалась в два раза мощнее второй. Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru, рассказал о своем исследовании масштаба и динамики третьей волны и о том, почему скрывать данные по госпитализациям оказалось бессмысленным.