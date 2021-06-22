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УЕФА: Петербург вправе отказаться от дальнейшего проведения Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса

Россия и Санкт-Петербург, в частности, имеют право отказаться от проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом 22 июня пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это вопрос для соответствующих местных или национальных органов власти», — сказали в УЕФА.

Такой вопрос встал на повестке дня из-за роста числа заболевших коронавирусом. Как ранее писала «Фонтанка», в Петербурге третья волна заболеваемости оказалась в два раза мощнее второй. Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru, рассказал о своем исследовании масштаба и динамики третьей волны и о том, почему скрывать данные по госпитализациям оказалось бессмысленным.

Всего в Петербурге было запланировано семь матчей. Пять из них уже прошли: 12 июня на «Газпром Арене» сыграли Бельгия и Россия (3:0), 14 июня — Польша и Словакия (1:2), 16 июня — Финляндия и Россия (0:1), 18 июня — Швеция и Словакия (1:0), 21 июня — Финляндия и Бельгия (0:2). 23 июня здесь должен пройти матч Швеция — Польша, 2 июля — игра в рамках 1/4 финала.

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Комментарии (17)

Foxit
А как-же прибыль, доходы? Ничего отменять не нужно. УЕФА пусть в европах отменяет.
dedmoroz_5e4d8827384c2
всё просто, когда местные вылетают - билеты не продаются,
а поток эсэсовцев в рамках стат. погрешности,
российским болельщикам в ЕС не дают ехать на матчи - россияне злые, при случае, могут и флаги бухим эсовцам взаправду порвать на улице, эсэсовцы сидят по отелям тихо бухают,
дебоширить , витрины, машины бить не дают - ОМОН дубинками отдубасит в момент, тоска им тут, ибо порядок есть//

думаю, дельное предложение от УЕФА, можно принимать// а списать на вирусы//
xander_sh
С математикой у фонтанки проблемы.. Или с календарем.
Прошло 5 матчей..
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