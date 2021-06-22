УЕФА: Петербург вправе отказаться от дальнейшего проведения Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса

Россия и Санкт-Петербург, в частности, имеют право отказаться от проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом 22 июня пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



«Это вопрос для соответствующих местных или национальных органов власти», — сказали в УЕФА.



Такой вопрос встал на повестке дня из-за роста числа заболевших коронавирусом. Как ранее писала «Фонтанка», в Петербурге третья волна заболеваемости оказалась в два раза мощнее второй. Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru, рассказал о своем исследовании масштаба и динамики третьей волны и о том, почему скрывать данные по госпитализациям оказалось бессмысленным.

