Российские промышленные гиганты обещают своим работникам за вакцинацию снегоходы и путёвки

По данным агентства, «Алроса» разыгрывает снегоход, сотрудники «Евраз» и «Северсталь» участвуют в розыгрышах денежных средств и других призов, «Магнитогорский металлургический комбинат» предлагает дополнительный выходной после укола вакциной. «Фосагро» и вовсе привлекает к прививочной кампании возможностью получить путёвку на курорт с покрытием всех расходов.

«Российские промышленные гиганты, столкнувшиеся с третьей волной заражения COVID-19, которая угрожает подорвать восстановление экономики, пытаются купить себе путь к коллективному иммунитету», — пишет 22 июня Bloomberg.

Усилия компаний по стимуляции работников уже дали результаты — доля вакцинированных там выше, чем в среднем по России. На некоторых предприятиях процедура была организована прямо на рабочем месте.

С ростом заболеваемости в России регионы один за другим вводят обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и госслужащих. МВД планирует привить до конца лета обоими компонентами вакцины не менее 60% полицейских.