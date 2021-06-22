Температурные рекорды в Петербурге бьют даже по уроженцам тех стран, для которых жара — привычное дело. Эмоциями от температуры за 30 градусов в инстаграме 22 июня делятся южноамериканские футболисты «Зенита» Вендел и Себастьян Дриусси.
При этом спортсменам приходится заниматься под палящим солнцем, совершая пробежки и другие упражнения.
В Петербурге 22 июня погода установила четвёртый рекорд подряд. Температура достигла «красивых» 33,3 градуса и продолжает повышаться. Сегодня должен быть самый жаркий день на неделе, дожди синоптики обещали ближе к вечеру. Однако в Петербурге уже есть районы, где пролился дождь.