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Даже бразильцы «Зенита» изнывают от жары. Им приходится бегать под палящим солнцем

От жары в Петербурге страдают даже бразильские футболисты «Зенита»

Температурные рекорды в Петербурге бьют даже по уроженцам тех стран, для которых жара — привычное дело. Эмоциями от температуры за 30 градусов в инстаграме 22 июня делятся южноамериканские футболисты «Зенита» Вендел и Себастьян Дриусси.

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При этом спортсменам приходится заниматься под палящим солнцем, совершая пробежки и другие упражнения.

В Петербурге 22 июня погода установила четвёртый рекорд подряд. Температура достигла «красивых» 33,3 градуса и продолжает повышаться. Сегодня должен быть самый жаркий день на неделе, дожди синоптики обещали ближе к вечеру. Однако в Петербурге уже есть районы, где пролился дождь.

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Комментарии (4)

Danik
Что уже чемпионат России начинается? На отдых, ребята! На отдых!
Агроном аэродрома
Бегать? :))
Павел Михайлов
Не страшно. Игрушки Миллера получают столько, что могут и побегать на солнышке. Кстати, школа Советского футбола началась разрушаться именно с тех пор, как такие как Миллер, стали покупать футболистов за рубежом. Зачем заниматься селекцией и детским спортом, если можно прикупить уже умеющего хорошо играть гастера.
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