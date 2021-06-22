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Дзюба нахамил журналисту сразу после возвращения в Россию

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба дерзко отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать провал на Евро-2020. Футболист вместе с партнерами выходил из аэропорта Шереметьево, когда к нему обратился один из представителей СМИ, дежуривших неподалеку.

Момент попал на видео YouTube-канала «Футбольный биги». Близко подойти к игрокам не позволяли полицейские и служба безопасности, поэтому журналистам пришлось кричать и взывать к гордости футболистов.

«Артем, подойдете к нам на пару слов? Как капитан сборной России не прячьтесь за спинами офицеров, пожалуйста. На два слова, Артем», — крикнул один из представителей СМИ.

«Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя», — ответил Дзюба и скрылся в командном автобусе.

Youtube.com/Футбольный Биги

Отметим, что Дзюба после игры довольно самокритично высказался о результатах сборной на Евро-2020. А вот главному тренеру Станислав Черчесову все понравилось. Отметим, футболисты остались без премиальных, а Черчесов вне зависимости от результатов получает от РФС 2,5 млн евро.

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Комментарии (20)

Swebaka
Может, самому журналисту не надо было хамить? Или ему позволительно?
Василий Марущак
Ну и где тух хамство?
Wert
РФС
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