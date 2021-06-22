Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба дерзко отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать провал на Евро-2020. Футболист вместе с партнерами выходил из аэропорта Шереметьево, когда к нему обратился один из представителей СМИ, дежуривших неподалеку.



Момент попал на видео YouTube-канала «Футбольный биги». Близко подойти к игрокам не позволяли полицейские и служба безопасности, поэтому журналистам пришлось кричать и взывать к гордости футболистов.



«Артем, подойдете к нам на пару слов? Как капитан сборной России не прячьтесь за спинами офицеров, пожалуйста. На два слова, Артем», — крикнул один из представителей СМИ.

