Дзюба об итогах Евро-2020: Мы обкакались

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал итоги выступления отечественной команды на чемпионате Европы — 2020. В эфире «Матч ТВ» после разгромного проигрыша от Дании форвард отметил, что соперник был одного уровня с российской сборной.

«Хотелось бы отметить, что атмосфера потрясающая. Вот к чему нам надо стремиться — играть так в футбол и так же болеть. Сказалось ли давление трибун? Нет. Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде вратарь. У нас все передачи вратарю. Как только хороший, добротный соперник. Если у бельгийцев действительно уровень выше, то Дания примерно нашего уровня. Если бы не этот гол. Понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали мяч. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. На таком уровне забиваешь гол — игра совсем переворачивается. Вместо того, чтобы вести, у нас 0:1. Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».