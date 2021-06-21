«Молодые оставались безучастны». Смольный объяснил, почему третья волна коронавируса в Петербурге оказалась мощнее предыдущих

В резком подъеме заболеваемости коронавирусом в Петербурге виноват новый штамм и молодое поколение, которое не торопилось вакцинироваться и не отказывалось от социальных контактов. Такое мнение высказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербурге» 21 июня.

«В декабре и далее пожилая когорта наших жителей вакцинировались наиболее активно, молодые оставались к этому безучастны или вакцинировались неохотно. И сейчас мы видим, что наиболее социально активные молодые жители подвержены не меньше заражению и заболеванию уже новым штаммом и из-за своей активности являются более активными разносчиками», — заявил он.