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«Молодые оставались безучастны». Смольный объяснил, почему третья волна коронавируса в Петербурге оказалась мощнее предыдущих

В резком подъеме заболеваемости коронавирусом в Петербурге виноват новый штамм и молодое поколение, которое не торопилось вакцинироваться и не отказывалось от социальных контактов. Такое мнение высказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербурге» 21 июня.

«В декабре и далее пожилая когорта наших жителей вакцинировались наиболее активно, молодые оставались к этому безучастны или вакцинировались неохотно. И сейчас мы видим, что наиболее социально активные молодые жители подвержены не меньше заражению и заболеванию уже новым штаммом и из-за своей активности являются более активными разносчиками», — заявил он.

«Это при том, что темп прироста числа заболевших и госпитализированных выше, чем в первую и вторую волну», — добавил Дмитрий Лисовец.

Сейчас в больницы увозят уже по 800–900 человек в день, что близко к пиковым значениям второй волны. Ранее вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что вакцинацию тормозит либеральная молодежь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Молодёжь не имеет отношения к новой волне инфекции. Виноват тот, кто ради собственного мнимого спокойствия не обеспечивал соблюдение ограничений. Нет ограничений - нет препятствий для распространения. Наконец, вакцину продавали в далекие страны именно во время народного порыва провакцинироваться. Вакцина появилась позже, чем заграницей, хотя её,как заверяли, разработали раньше.
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