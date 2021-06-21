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Долевых договоров покупки квартир в Петербурге стало больше на треть, ипотеки — почти в 2,5 раза

Ожидание отмены льготной ипотеки разогрело спрос на неё в Петербурге

Согласно опубликованным 21 июня данным Росреестра, ипотека демонстрирует рекордные результаты. Так, в мае нынешнего года ведомство зарегистрировало 15 243 кредитных договора под залог жилья, это на 138% больше, чем в мае прошлого года.

«За весь период действия программы льготного кредитования новостроек зарегистрировано 31 035 ипотек, за 5 месяцев 2021 года — 12 551», — уточняет Сергей Никитин, заместитель руководителя Управления Росреестра по Петербургу.

Договоров долевого участия зарегистрировали больше на 31% — 6 051 против 4 607 в мае 2020 года.

Такие результаты отчасти можно объяснить провальным прошлым годом, когда лишь в конце апреля правительство выработало программу помощи строительному рынку в виде льготной ипотеки. В мае текущего года игроки рынка и потребители ожидали отмены программы, что могло подогреть спрос на ипотечные займы.

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Комментарии (5)

266094190
Глядя, как у нас на Ваське, пропадают предприятие за предприятием, а на их месте вырастают, как грибы, новые ЖК, у меня один вопрос - ребята, а где вы все собираетесь работать?...
Otkating
Лохи калькулятор не разумеют.
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