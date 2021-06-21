Долевых договоров покупки квартир в Петербурге стало больше на треть, ипотеки — почти в 2,5 раза

Согласно опубликованным 21 июня данным Росреестра, ипотека демонстрирует рекордные результаты. Так, в мае нынешнего года ведомство зарегистрировало 15 243 кредитных договора под залог жилья, это на 138% больше, чем в мае прошлого года.



«За весь период действия программы льготного кредитования новостроек зарегистрировано 31 035 ипотек, за 5 месяцев 2021 года — 12 551», — уточняет Сергей Никитин, заместитель руководителя Управления Росреестра по Петербургу.

Договоров долевого участия зарегистрировали больше на 31% — 6 051 против 4 607 в мае 2020 года.