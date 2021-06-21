География принудительной вакцинации в России расширяется. Еще один регион делает прививку от коронавируса обязательной

Роспотребнадзор Нижегородской области сообщил о вакцинации ряда категорий работников в регионе.
«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции <...> категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — приводит 21 июня заявление ведомства «Интерфакс».
В список попали работники торговли, сотрудники салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, а также МФЦ, транспорта, здравоохранения и других. В Роспотребнадзоре отметили, что постановление уже подписано и подлежит исполнению.
В Нижегородской области 121 986 человек заразились COVID-19 с начала пандемии.
Обязательную вакцинацию ввели около десяти российских регионов. Первыми были Москва и Московская область, затем постановления подписали на Кузбассе, Сахалине. Примеру последовали в Ленинградской области, Туле, Тверской области. Начиная с понедельника, 21 июня, в Петербурге вступили в силу новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.