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Предполагаемый убийца американки Кэтрин Сироу арестован на два месяца

Обвиняемый в убийстве 34-летней снайперши Кэтрин Сироу в Нижегородской области заключён под стражу на два месяца. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости.

Накануне был задержан 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления. Он во всём признался и показал, где оставил тело девушки. Труп с ножевыми ранениями нашли в поле в Борском районе.

Кэтрин Сироу пропала 15 июня. Около 18:30, по данным следователей, она вышла из дома, где постоянно проживала, после чего села в неизвестную машину и направилась в сторону деревни Рекшино. С тех пор о её местонахождении ничего известно не было. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Перед исчезновением она написала матери, что едет в машине с незнакомцем. На поиски американской студентки выходили не только поисковые отряды, но и сами жители близлежащих населенных пунктов. Найти предполагаемого убийцу помог биллинг.

Девушка переехала в Россию несколько лет назад. Она поступила в Университет им. Лобачевского, где училась на адвоката. На родине в США она служила снайпером в морской пехоте.

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Комментарии (11)

chip1
Странная история, похоже на работу спецслужб, "неоднократно судимый" мог сознаться хоть в покушении на Папу римского и убийстве Кеннеди, как товарищ майор скажет.
Ruth D. Armstead
Кэтрин Сироу...)))
В США служит в морской пехоте снайпером
Потом едет в Россию учиться на адвоката
Садиться в машину к незнакомцу и куда то едет
Ищут всем народом - не находят
Через пять дней находят убийцу , который во всем сознался и показал место
..........
Возникает какое то странное чувство, что меня в очередной раз ......и.
SU LUX INN
это тебе не по мирным Жителям издалека через прицел стрелять!
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