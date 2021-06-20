Предполагаемый убийца американки Кэтрин Сироу арестован на два месяца

Обвиняемый в убийстве 34-летней снайперши Кэтрин Сироу в Нижегородской области заключён под стражу на два месяца. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости.



Накануне был задержан 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления. Он во всём признался и показал, где оставил тело девушки. Труп с ножевыми ранениями нашли в поле в Борском районе.



Кэтрин Сироу пропала 15 июня. Около 18:30, по данным следователей, она вышла из дома, где постоянно проживала, после чего села в неизвестную машину и направилась в сторону деревни Рекшино. С тех пор о её местонахождении ничего известно не было. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

