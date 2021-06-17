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Под Нижним Новгородом при странных обстоятельствах пропала американка. Возбуждено уголовное дело об убийстве

После пропажи американки под Нижним Новгородом возбуждено уголовное дело об убийстве

34-летняя гражданка США Кетрин Сироу пропала в Нижегородской области. Как сообщает портал NN.RU 17 июня, в последний раз её видели по месту проживания в городе Бор два дня назад.

Кетрин училась на юридическом факультете Нижегородского госуниверситета. По данным СК, в последний раз она выходила на связь с матерью в день исчезновения. Дочь сообщила ей, что находится в машине с несколькими неизвестными, после чего перестала отвечать на звонки и сообщения.

Оперативники предполагают, что студентка могла пропасть в районе деревни Оголихино. Полиция и волонтеры прочесали уже около 10 километров, но никого не нашли. Поиски продолжаются. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».

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Комментарии (1)

alex_k
жила бы в америке себе спокойно, там и вузы хорошие
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