Следователи задержали подозреваемого в убийстве 34-летней американской студентки Кэтрин Сироу, которую несколько дней искали в Борском районе Нижегородской области. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ.



Подозреваемым оказался 44-летний местный житель, который был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Мужчина сотрудничает со следствием.



«Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — уточнили в СК.

