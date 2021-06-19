Следователи задержали подозреваемого в убийстве 34-летней американской студентки Кэтрин Сироу, которую несколько дней искали в Борском районе Нижегородской области. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ.
Подозреваемым оказался 44-летний местный житель, который был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Мужчина сотрудничает со следствием.
«Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — уточнили в СК.
Тело девушки найдено: подозреваемый показал, где спрятал его. Проверяется информация о том, что перед смертью она была изнасилована.
Кэтрин Сироу пропала 15 июня. Около 18:30, по данным следователей, она вышла из дома, где постоянно проживала, после чего села в неизвестную машину и направилась в сторону деревни Рекшино. С тех пор о её местонахождении ничего известно не было. СК возбудил уголовное дело об убийстве.
Перед исчезновением, как пишет NN.RU, она написала матери, что едет в машине с незнакомцами. На поиски американской студентки выходили не только поисковые отряды, но и сами жители близлежащих населенных пунктов.
Девушка переехала в Россию несколько лет назад. Она поступила в Университет им. Лобачевского, где училась на адвоката. На родине в США она служила снайпером в морской пехоте.