Интересную птицу, похожую на пингвина, сфотографировали в Ленинградской области. Это гагарка. Встретить её — большая редкость, для этого автору потребовалось добраться до безлюдного острова.
Петербургский орнитолог-любитель Сергей Брыляков нашёл гагарку на острове Малый Фискар в Выборгском районе. Птица занесена в Красную книгу Ленинградской области. Его фотографии публикует 20 июня сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
«Морская птица, у нас в Ленобласти обитает и гнездится на внешних островах Финского залива, в частности на острове Родшер и Виргинах. Конкретно эту гагарку я снимал на острове Малый Фискар. Питается мелкой рыбой. Откладывает обычно одно яйцо прямо в камнях. Для питерских орнитологов это не новость, просто на дальние острова трудно добраться, далеко и погранзона... А Малый Фискар редко посещаем людьми, это почти голый каменный остров с маяком, зато рай для птиц», — рассказывает фотограф.