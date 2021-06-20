Интересную птицу, похожую на пингвина, сфотографировали в Ленинградской области. Это гагарка. Встретить её — большая редкость, для этого автору потребовалось добраться до безлюдного острова.



Петербургский орнитолог-любитель Сергей Брыляков нашёл гагарку на острове Малый Фискар в Выборгском районе. Птица занесена в Красную книгу Ленинградской области. Его фотографии публикует 20 июня сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

