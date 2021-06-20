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Это не пингвин. Чтобы увидеть редкую птицу и её одно яйцо, петербуржец добрался до необитаемого острова

В Ленобласти заметили гагарку

Интересную птицу, похожую на пингвина, сфотографировали в Ленинградской области. Это гагарка. Встретить её — большая редкость, для этого автору потребовалось добраться до безлюдного острова.

Петербургский орнитолог-любитель Сергей Брыляков нашёл гагарку на острове Малый Фискар в Выборгском районе. Птица занесена в Красную книгу Ленинградской области. Его фотографии публикует 20 июня сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

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«Морская птица, у нас в Ленобласти обитает и гнездится на внешних островах Финского залива, в частности на острове Родшер и Виргинах. Конкретно эту гагарку я снимал на острове Малый Фискар. Питается мелкой рыбой. Откладывает обычно одно яйцо прямо в камнях. Для питерских орнитологов это не новость, просто на дальние острова трудно добраться, далеко и погранзона... А Малый Фискар редко посещаем людьми, это почти голый каменный остров с маяком, зато рай для птиц», — рассказывает фотограф.

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Комментарии (4)

Nafanka
Без людей всегда всем и везде - РАЙ!
Vikilein
Фискар, а не Сескар? Знаю остров Сескар с маяком.
bluxer
Жалко птичку. Такая беззащитная.
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