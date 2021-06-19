Кампанию «Единой России» по выборам в Госдуму поведет Медведев

Дмитрий Медведев будет вести кампанию «Единой России» по выборам в Госдуму РФ в качестве председателя партии. Об этом 19 июня пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.
По данным собеседника из партии, Медведева не будет в предвыборном списке. Тем не менее он станет руководителем кампании как глава «Единой России», этот пост он занимает с 2012 года.
Как писала «Фонтанка», на XX съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин назвал кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии. Фамилия Медведева не прозвучала, в отличие от Шойгу и Лаврова.
В партии при этом не обсуждают вопрос о смене председателя. По словам замсекретаря генсовета «Единой России» Сергея Перминова, «никаких изменений». «Мы продолжаем работать над решением основной задачи — победа на выборах», — цитирует его ТАСС.
Петербургский список «Единой России» на выборах в Государственную думу возглавил директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Вслед за ним идут победители праймериз: спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, депутаты Государственной думы Сергей Боярский и Юрий Петров.