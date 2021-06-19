Кампанию «Единой России» по выборам в Госдуму поведет Медведев

Дмитрий Медведев будет вести кампанию «Единой России» по выборам в Госдуму РФ в качестве председателя партии. Об этом 19 июня пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.



По данным собеседника из партии, Медведева не будет в предвыборном списке. Тем не менее он станет руководителем кампании как глава «Единой России», этот пост он занимает с 2012 года.



Как писала «Фонтанка», на XX съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин назвал кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии. Фамилия Медведева не прозвучала, в отличие от Шойгу и Лаврова.

