FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +31
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
8
Печать

Директор Эрмитажа поведёт «Единую Россию» в Госдуму в Петербурге

Директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский возглавил петербургский список «Единой России» на выборах в Государственную думу. Об этом стало известно в ходе федерального съезда партии 19 июня.

Вслед за Пиотровским в списке — победители праймериз: спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, депутаты Государственной думы Сергей Боярский и Юрий Петров.

Это уже второй раз, когда глава Эрмитажа помогает партии власти на выборах в Государственную думу. В 2011 году он также возглавлял список, а после выборов от мандата отказался.

В Ленинградской области партию, видимо также в качестве «паровоза», к победе поведёт губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Кандидатами по округам в Петербурге остались те же, кто выиграл предварительное голосование. В 211-м округе с результатом 19 тысяч голосов победил Михаил Романов (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России»). В 212-м округе — Александр Тетердинко (глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании). В 213-м округе — Евгений Марченко (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России»). В 214-м округе — Елена Рахова (депутат Законодательного собрания). В 215-м округе — Николай Цед (глава Приморского района). 216-й округ представит Сергей Соловьев (вице-спикер Законодательного собрания). В 217-м округе — Любовь Егорова (депутат Законодательного собрания). Виталий Милонов (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России») победил в 218-м округе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

EveReady
Хорошая компания у Махал Борисыча )) Зачем ему в 77 лет в думу?
Local
А случись что,так "паровозом" и пойдёт?
265984735
Небольшая оплата за возможность хорошо зарабатывать. Всего месяц назад издание «Проект» опубликовало расследование о том, как друзья Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг музея.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний