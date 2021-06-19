Директор Эрмитажа поведёт «Единую Россию» в Госдуму в Петербурге

Вслед за Пиотровским в списке — победители праймериз: спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, депутаты Государственной думы Сергей Боярский и Юрий Петров.



Это уже второй раз, когда глава Эрмитажа помогает партии власти на выборах в Государственную думу. В 2011 году он также возглавлял список, а после выборов от мандата отказался.



В Ленинградской области партию, видимо также в качестве «паровоза», к победе поведёт губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



Кандидатами по округам в Петербурге остались те же, кто выиграл предварительное голосование. В 211-м округе с результатом 19 тысяч голосов победил Михаил Романов (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России»). В 212-м округе — Александр Тетердинко (глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании). В 213-м округе — Евгений Марченко (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России»). В 214-м округе — Елена Рахова (депутат Законодательного собрания). В 215-м округе — Николай Цед (глава Приморского района). 216-й округ представит Сергей Соловьев (вице-спикер Законодательного собрания). В 217-м округе — Любовь Егорова (депутат Законодательного собрания). Виталий Милонов (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России») победил в 218-м округе.

