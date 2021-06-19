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Депутат сломал ногу, не успев прыгнуть с парашютом на Кузбассе. В прошлый раз он всё-таки прыгнул и тоже сломал

В авиакатастрофу под Кемерово попал новосибирский муниципальный депутат

При жёсткой посадке самолёта L-410 в Кемеровской области 19 июня пострадал депутат совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг.

«Мы связались с ним. Все нормально, живой. Находится сейчас в больнице, он сломал ногу», — рассказал РИА Новости председатель районного парламента Владимир Самохин.

Фрилинг собирался совершить очередной прыжок с парашютом, притом что предыдущий оказался неудачным. «Он только что ногу залечил — где-то прыгнул и неудачно приземлился. И ему надо было один или два прыжка до какого-то финиша дойти. Мы его все время отговариваем. Он у нас очень работящий, работоспособный, но на это дело «больной», — сказал Самохин.

Самолёт с парашютистами разбился 19 июня в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. На борту находились 19 человек. Погибли четверо, 15 получили травмы, из них четверо — тяжёлые, а остальные средней степени тяжести. Среди пострадавших — кузбасский миллиардер, совладелец компании ООО «Разрез Кузнецкий Южный» Тимур Франк.

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Комментарии (2)

Kit.
Там вообще-то 7 человек погибло. Повод похохмить в заголовке, конечно.
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