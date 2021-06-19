Депутат сломал ногу, не успев прыгнуть с парашютом на Кузбассе. В прошлый раз он всё-таки прыгнул и тоже сломал

При жёсткой посадке самолёта L-410 в Кемеровской области 19 июня пострадал депутат совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг.
«Мы связались с ним. Все нормально, живой. Находится сейчас в больнице, он сломал ногу», — рассказал РИА Новости председатель районного парламента Владимир Самохин.
Фрилинг собирался совершить очередной прыжок с парашютом, притом что предыдущий оказался неудачным. «Он только что ногу залечил — где-то прыгнул и неудачно приземлился. И ему надо было один или два прыжка до какого-то финиша дойти. Мы его все время отговариваем. Он у нас очень работящий, работоспособный, но на это дело «больной», — сказал Самохин.
Самолёт с парашютистами разбился 19 июня в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. На борту находились 19 человек. Погибли четверо, 15 получили травмы, из них четверо — тяжёлые, а остальные средней степени тяжести. Среди пострадавших — кузбасский миллиардер, совладелец компании ООО «Разрез Кузнецкий Южный» Тимур Франк.