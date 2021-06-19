В авиакатастрофе под Кемерово пострадал сибирский миллионер

Информация о девяти погибших во время тренировочного полета парашютистов под Кемерово не подтвердилась. Об этом сообщили 19 июня в администрации правительства Кузбасса.
По данным властей на 10:25 мск, в результате жесткой посадки самолета L-410 погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, 11 — в средней степени тяжести.
«Причины случившегося устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Информация о девяти погибших не подтверждается. На борту самолета, совершавшего тренировочный полет на Танае, находилось 19 человек», — добавили там.
Как передаёт E1.RU со ссылкой на пресс-службу ООО «Разрез Кузнецкий Южный», при крушении пострадал совладелец компании, кузбасский миллиардер Тимур Франк. Подробностей о его состоянии в настоящий момент нет.
Ранее, как писала «Фонтанка», руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов заявил ТАСС, что в результате происшествия погибло девять человек, а на борту было 17 парашютистов и два члена экипажа.