В авиакатастрофе под Кемерово пострадал сибирский миллионер

Информация о девяти погибших во время тренировочного полета парашютистов под Кемерово не подтвердилась. Об этом сообщили 19 июня в администрации правительства Кузбасса.



По данным властей на 10:25 мск, в результате жесткой посадки самолета L-410 погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, 11 — в средней степени тяжести.

