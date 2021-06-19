Задел дерево. Под Кемерово разбился самолет с парашютистами, погибли 9 человек

Самолет со спортсменами-парашютистами потерпел крушение в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате происшествия погибло девять человек. Об этом 19 июня пишет ТАСС со ссылкой на руководителя регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктора Шемоханова.



«По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа», — цитирует его слова агентство.



По информации Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР, самолет L-410 19 июня около 10 часов утра осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. На борту находились 12 человек, из них два члена экипажа. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате на аэродром вылета. При развороте самолет задел крону деревьев крылом и упал на землю. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, самолёт упал на землю с высоты около 100 метров, а штатную проверку судно проходило в апреле.

