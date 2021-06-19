Вот это поворот. В центре Петербурга пешеход сбил электросамокатчицу, девушка в больнице

Как стало известно «Фонтанке», около двух ночи Скорая помощь забрала 28-летнюю девушку от дома №39 по Вознесенскому проспекту. У пострадавшей травмы головы, гематомы и ушибы. Врачи также отметили запах алкоголя, исходивший от пациентки. Она объяснила, что ехала на самокате и была сбита пешеходом.



На прошлой неделе сервисы аренды электросамокатов окончательно вернулись на улицы Северной столицы после непродолжительного отсутствия. Вечером 9 июня Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге.