FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +31
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
4
Печать

Вот это поворот. В центре Петербурга пешеход сбил электросамокатчицу, девушка в больнице

Встреча петербурженки на электросамокате с пешеходом закончилась госпитализацией

Жительница Петербурга попала в больницу, решив прокатиться на электросамокате после того, как выпила. На узком тротуаре в центре города она встретилась с пешеходом.

Как стало известно «Фонтанке», около двух ночи Скорая помощь забрала 28-летнюю девушку от дома №39 по Вознесенскому проспекту. У пострадавшей травмы головы, гематомы и ушибы. Врачи также отметили запах алкоголя, исходивший от пациентки. Она объяснила, что ехала на самокате и была сбита пешеходом.

На прошлой неделе сервисы аренды электросамокатов окончательно вернулись на улицы Северной столицы после непродолжительного отсутствия. Вечером 9 июня Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге.

По теме (16)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Stakatto
Как это сбил, выражайтесь точнее? Напал и избил - это одно, а иначе можно быть сбитым и столбом, и деревом, и ...
Kezevo
Ты смотри что эти пешехолы делают ! Трезвые , пьяных на электросамокатах ночью сбивают. Дожили! Пьяному ночью уже на самокате не поездить.. довели страну
265036642
Подлый асфальт внезапно ударил у лицо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний