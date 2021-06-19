Затопленный крокодиляриум и ловля осетра среди машин. Чем закончился первый день после ялтинского потопа

Ялтинский крокодиляриум, в котором содержатся более двухсот особей, частично ушёл под воду в результате потопа, вызванного продолжительными ливнями. Почти все его обитатели спасены. «Слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли», — рассказал РИА Новости владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.

По его словам, в затопленных помещениях находились более двухсот особей различных видов. Владелец крокодиляриума также добавил, что сейчас воду откачивают при помощи четырёх помп. «Черепаху вытаскивай, они умеют плавать и их легко нести», — комментировал один из сотрудников заведения кадры спасательной операции.

«Спасайте, а то если ваши детки выплывут на улицы города, то это будет точно незабываемое лето», — иронизировали пользователи соцсетей. «Вроде никого не забыли», — ответили в крокодиляриуме. Однако без пропавших все же не обошлось.

Одновременно с этим в YouTube набирает популярность ролик, на котором два ялтинца, сопротивляясь стихии, несут в руках здоровенного осетра.

Как сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым, по состоянию на 19:30 в Керчи и Ялте в результате выпадения обильных осадков оказались подтоплены 367 придомовых территорий (из них 306 домовладений). Кроме того, дождевая вода заполнила цокольный этаж керчинской городской больницы, но эвакуация пациентов не потребовалась. В обоих городах наблюдается проблема с подачей света и газа, её пытаются оперативно решить. Вопросами ликвидации последствий ЧП занимается специальный штаб.