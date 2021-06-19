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Затопленный крокодиляриум и ловля осетра среди машин. Чем закончился первый день после ялтинского потопа

В Ялте затопило крокодиляриум, а среди машин плавает осетр

Ялтинский крокодиляриум, в котором содержатся более двухсот особей, частично ушёл под воду в результате потопа, вызванного продолжительными ливнями. Почти все его обитатели спасены.

«Слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли», — рассказал РИА Новости владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.

По его словам, в затопленных помещениях находились более двухсот особей различных видов. Владелец крокодиляриума также добавил, что сейчас воду откачивают при помощи четырёх помп.

«Черепаху вытаскивай, они умеют плавать и их легко нести», — комментировал один из сотрудников заведения кадры спасательной операции.

«Спасайте, а то если ваши детки выплывут на улицы города, то это будет точно незабываемое лето», — иронизировали пользователи соцсетей. «Вроде никого не забыли», — ответили в крокодиляриуме. Однако без пропавших все же не обошлось.

Одновременно с этим в YouTube набирает популярность ролик, на котором два ялтинца, сопротивляясь стихии, несут в руках здоровенного осетра.

Как сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым, по состоянию на 19:30 в Керчи и Ялте в результате выпадения обильных осадков оказались подтоплены 367 придомовых территорий (из них 306 домовладений). Кроме того, дождевая вода заполнила цокольный этаж керчинской городской больницы, но эвакуация пациентов не потребовалась. В обоих городах наблюдается проблема с подачей света и газа, её пытаются оперативно решить. Вопросами ликвидации последствий ЧП занимается специальный штаб.

Региональное правительство сообщает, что спасатели продолжают разбирать завалы в Керчи и Ялте. Кроме того, продолжается переселение местных жителей, чьи дома не подлежат восстановлению. Власти также отчитались, что прорабатывается вопрос об оказании помощи таким людям, а также тем, чьё имущество пострадало в результате подтоплений. Помимо этого, крымчанам окажут гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

К вечеру первого дня после потопа воду из центра Ялты откачали и въезд был открыт.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за разгула стихии в Ялте погиб человек — его унесло потоком воды. Ещё восемь жителей города значатся в числе пострадавших.

Кадры крымского потопа смотрите в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Если кого и забыли, лишь бы без человеческих трагедий.
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