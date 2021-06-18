«Никольские ряды» закрыли на месяц по решению суда из-за нарушения коронавирусных ограничений

В ближайший месяц общественное пространство «Никольские ряды» на Садовой улице не сможет принимать посетителей. Об этом вечером 18 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Владельца площадки привлекли к административной ответственности из-за нарушения требований санитарного законодательства в период распространения коронавирусной инфекции.
Октябрьский районный суд назначил наказание в виде приостановления деятельности пространства на 30 суток. Срок исчисляется с шести вечера 11 июня, добавили в пресс-службе.
«Фонтанка» уже писала о закрытии «Никольских рядов», а также фудтрак-ярмарки «Кочевники» на Думской улице. Наше издание выяснило, в чём именно заключается причина остановки бизнеса и разделят ли их судьбу «Василеостровский рынок» и «Новая Голландия». Последняя уже сообщила о закрытии своего нового проекта.