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Тысячи петербуржцев потянулись прививаться от коронавируса не дожидаясь обязаловки

В Петербурге впервые с апреля начали расти темпы вакцинации

Вакцинация в Петербурге на фоне третьей волны и угроз обязательной прививочной кампании начала набирать темпы. Впервые с апреля, за исключением одного майского дня, за день первично привили почти восемь тысяч человек.

За прошедшие сутки первично привито 7 956 человек, вторично — 5 663, сообщили 18 июня в межведомственном координационном совете по противодействию коронавирусу. Это сопоставимо с темпами середины апреля, когда в день прививали впервые больше 9 тысяч человек. Но затем число привитых за сутки долгое время не поднималось значительно выше 6 тысяч человек. Сеть из 134 прививочных пунктов в Петербурге может делать и в четыре раза больше уколов.

Фото: Комитет по здравоохранению
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С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 778 тысяч человек. Из них 654 тысячи полностью завершили цикл вакцинации. Ранее власти рассчитывали к 1 августа привить минимум 1,2 млн жителей.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает, что в Петербурге вполне могут ввести обязательную вакцинацию. К этому, по его словам, нужно отнестись с пониманием — как к единственному способу остановить эпидемию. Но решать Роспотребнадзору.

Фото: Комитет по здравоохранению
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (36)

Strelets 77
Вообще делать прививки на пике волны не лучший вариант. Всегда нужно голову включать!
Владислав М
Власть принудиловкой только ещё больще настраивает народ против себя. Перед выборами это очень глупо.
markA
Что, грянул гром? Пришла пора креститься? Где ж вы раньше были, теперь только заразу таскать по больницам.
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