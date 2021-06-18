За прошедшие сутки первично привито 7 956 человек, вторично — 5 663, сообщили 18 июня в межведомственном координационном совете по противодействию коронавирусу. Это сопоставимо с темпами середины апреля, когда в день прививали впервые больше 9 тысяч человек. Но затем число привитых за сутки долгое время не поднималось значительно выше 6 тысяч человек. Сеть из 134 прививочных пунктов в Петербурге может делать и в четыре раза больше уколов.
С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 778 тысяч человек. Из них 654 тысячи полностью завершили цикл вакцинации. Ранее власти рассчитывали к 1 августа привить минимум 1,2 млн жителей.
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает, что в Петербурге вполне могут ввести обязательную вакцинацию. К этому, по его словам, нужно отнестись с пониманием — как к единственному способу остановить эпидемию. Но решать Роспотребнадзору.