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Вода ушла из центра Ялты. В городе расчищают дороги и улицы

В Ялте продолжают устранять последствия разгула стихии

Вода, скопившаяся в центре Ялты во время ливня, сошла. Об этом вечером 18 июня со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым сообщает «Интерфакс».

В сообщении ведомства указывается, что в настоящее время все силы направлены на помощь жителям и устранение последствий непогоды. Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев, отметили в правительстве республики, уточнив, что в работе задействованы коммунальные службы города, служащие Черноморского флота, сотрудники МЧС, ГИБДД, МВД. В усиленном режиме также работают медики и волонтёры.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за разгула стихии в Ялте погиб человек — его унесло потоком воды. Ещё восемь жителей города значатся в числе пострадавших.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Крыму, читайте и смотрите в материале «Фонтанки».

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