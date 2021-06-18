Вода ушла из центра Ялты. В городе расчищают дороги и улицы

Вода, скопившаяся в центре Ялты во время ливня, сошла. Об этом вечером 18 июня со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым сообщает «Интерфакс».



В сообщении ведомства указывается, что в настоящее время все силы направлены на помощь жителям и устранение последствий непогоды. Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев, отметили в правительстве республики, уточнив, что в работе задействованы коммунальные службы города, служащие Черноморского флота, сотрудники МЧС, ГИБДД, МВД. В усиленном режиме также работают медики и волонтёры.

