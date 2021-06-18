Госдума займется собачниками. Закон будет регулировать прогулки без намордника и число домашних животных в квартире

«Предлагается <...> предусмотреть полномочие федерального органа исполнительной власти по установлению нормативов количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме», — цитирует 18 июня проект закона РИА Новости.
Также авторы инициативы предлагают запретить выгул собак без намордника и поводка вне специально отведенных мест. Такие территории для прогулок должны устанавливать органы местного самоуправления. Причиной ограничения названо «обеспечение безопасности населения».
Документ также касается обращения с отловленными животными без владельцев. Их будут направлять в приюты. При этом во многих регионах таких приютов пока нет.