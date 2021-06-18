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Госдума займется собачниками. Закон будет регулировать прогулки без намордника и число домашних животных в квартире

В Государственную думу внесли проект закона о количестве домашних животных в многоквартирном доме

«Предлагается <...> предусмотреть полномочие федерального органа исполнительной власти по установлению нормативов количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме», — цитирует 18 июня проект закона РИА Новости.

Также авторы инициативы предлагают запретить выгул собак без намордника и поводка вне специально отведенных мест. Такие территории для прогулок должны устанавливать органы местного самоуправления. Причиной ограничения названо «обеспечение безопасности населения».

Документ также касается обращения с отловленными животными без владельцев. Их будут направлять в приюты. При этом во многих регионах таких приютов пока нет.

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Комментарии (13)

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Почему не собирают подписи о сокращении госдумы в 2 раза,о снижении зарплаты госдумовцам до средней по региону?Сидят идиоты,удачно ковырнув в носу,строчат очередную чушь.
hal9000
Блин опять какую то чушь начинают...во-первых намордника насчёт нужно исходить из породы .потом мне кажется правила выгула например в каждом регионе могут быть разными..например как могут быть одинаковыми правила выгула в СПб и Ленобласти...?!...нонсенс..
dedmoroz_5e4d8827384c2
какие ****** кошки-собаки????
отмените законы о микрофинансовых организациях и коллекторской деятельности лучше!!!!!
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