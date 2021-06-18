«Где-то здесь мы с губернатором пиво оставляли». О чем не успел сказать «купальщик из Смольного»

Если говорить об основной интриге — что же было, когда мужчина «работал в Смольном», — то версии читателей можно разделить на несколько разделов. Первый — исторический, в основном связанный с вождем мирового пролетариата. «...За кипяточком с чайником пошёл! Вдруг мне навстречу...» — вспоминает один из пользователей классическую сцену из фильма «Человек с ружьем». «...Сам выбирал Ильичу бревно», — идет по знакомым сюжетам другой.



Второй раздел — наоборот, максимально актуальный. «...плавал в командировки в Керчь, Аксенова охранял», — адресует читатель к эпическому заплыву в затопленном Крыму, который на днях попал на видео. Напомним, три загадочных человека кролем следовали за лодкой главы полуострова, который обозревал последствия ливня. Версии менялись несколько раз, но в итоге Аксенов подтвердил, что это сотрудники МЧС.



«...депутатов не сажали просто так», — эта версия, очевидно, связана с задержанием накануне Максима Резника по делу о приобретении наркотиков.



Отдельная глава — воспоминания о правительственной карьере. «...работая с законами РФ, мечтал утонуть в Неве», — предполагает продолжение фразы один из читателей. «...Знал, куда ветер дует, да и теперь плыву по течению», — в тон добавляет другой. «...воооот тааак дно искал!», «...бабло отмывал примерно здесь», «рюкзаками брал», — зло иронизируют остальные.



Выделяется версия «...ограждениями занимался»: по всему выходит, что бывшего чиновника судьба карает за его собственные недоработки. Хотя многие помнят, что в Петербурге к ограждениям на набережных отношение сложное — к примеру, забор вдоль Смоленки после ремонта вызвал бурю разных эмоций среди местных жителей.



«Я когда работал в Смольном, вас тут не сидело и сидеть не могло!» — будто бы должен был ностальгически заявить мужчина, по версии одного из пользователей. Сейчас сложно сказать, о каком железобетонном времени идет речь: судя по внешнему виду купальщика, он вряд ли мог пересечься в администрации даже с Яковлевым, не говоря уж про более ранний период



Отваге петербуржца, делающего огромный шаг для человечества в воду, ищут разные объяснения. Первое — чудесное: «...по воде ходил», — вспоминает он свое время работы в Смольном (ну и какое тут отмывание бабла, спрашивается?). Второе — смежное, рациональное: «…по воде ходить можно было (он зимой работал)».



Ну и, конечно, бытовое. В неожиданном заплыве видят фактически поход к холодильнику. «Я когда работал в Смольном, мы с губернатором где-то здесь пиво охлаждаться оставляли», — якобы хотел сказать «экс-чиновник» до того, как речь его прервал «плюх» в окружении открыточных видов города и безразличных сограждан.



По сюжетным аркам гулял Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»