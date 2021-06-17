Редакция «Фонтанки» устала гадать, чем же заканчивается история, которую начал персонаж ставшего вирусным видео с набережной Невы. Напомним, мужчина романтического облика произносит фразу: «Я, когда работал в Смольном...», однако повествование прерывается невольным купанием.
«Фонтанка» полагается на коллективный разум читателей: просим вас оставлять в комментариях варианты окончания для реплики петербуржца — после слов «Я, когда работал в Смольном...». При этом — удерживаться в рамках цензурной лексики и законодательства Российской Федерации.