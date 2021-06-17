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Что было дальше. «Фонтанка» просит читателей закончить фразу «купальщика из Смольного»

Редакция «Фонтанки» устала гадать, чем же заканчивается история, которую начал персонаж ставшего вирусным видео с набережной Невы. Напомним, мужчина романтического облика произносит фразу: «Я, когда работал в Смольном...», однако повествование прерывается невольным купанием.

twitter.com/Russia_NC

«Фонтанка» полагается на коллективный разум читателей: просим вас оставлять в комментариях варианты окончания для реплики петербуржца — после слов «Я, когда работал в Смольном...». При этом — удерживаться в рамках цензурной лексики и законодательства Российской Федерации.

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Комментарии (9)

266096025
«… всегда окунался в городские проблемы с головой!»
Dimitry Antonov
... по внешним связям и бартерам был, а теперь дно исследую.
Local
Я,когда работал в Смольном,с Владимиром Ильичом,частенько пересекался.
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