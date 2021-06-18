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Смольный рассмотрел 20 тысяч актов о нарушении 121-го антиковидного постановления. Чиновникам не хватает свободных рук

Петербургские власти рассмотрели 20 тысяч актов о нарушении антикоронавирусных правил

Петербургский комитет по вопросам законности с начала пандемии рассмотрел почти 20 тысяч административных протоколов за нарушение 121-го постановления. Заместители председателя нуждаются в помощи.

На сайте Смольного накануне появился проект изменений в городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Согласно документу, рассматривать дела по статье 8–6–1 смогут не только заместители председателя комитета по законности, но и руководители структурных подразделений. В пояснительной записке указано, что это «необходимо ввиду значительного количества таких правонарушений»: «За период с 28.04.2020 по настоящее время заместителями председателя комитета рассмотрено 19 041 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8–6–1 Закона Санкт-Петербурга».

Напомним, эта статья говорит о нарушении режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга, который установлен 121-м постановлением правительства. В частности, это неисполнение организациями требований о временной приостановке мероприятий с очным присутствием граждан, работы объектов розничной торговли, общепита и др.; неисполнение самими гражданами требований — в том числе необеспечение режима самоизоляции. Именно по этой статье, к примеру, штрафуют безмасочников в общественном транспорте Петербурга.

Напомним, помимо статьи городского закона об административных нарушениях, используются статьи 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») и 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») федерального КоАП. О том, как различался подход Петербурга и Москвы к их применению, — читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

AlBerkut
Ну если рук не хватает, то пусть у себя дзюбят, не надо к другим лезть...
266097915
Для кого то неплохое семейное пополнение бюджета.
Cashmare
а чем у них руки под столом заняты, я не понял
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