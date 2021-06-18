Смольный рассмотрел 20 тысяч актов о нарушении 121-го антиковидного постановления. Чиновникам не хватает свободных рук

На сайте Смольного накануне появился проект изменений в городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Согласно документу, рассматривать дела по статье 8–6–1 смогут не только заместители председателя комитета по законности, но и руководители структурных подразделений. В пояснительной записке указано, что это «необходимо ввиду значительного количества таких правонарушений»: «За период с 28.04.2020 по настоящее время заместителями председателя комитета рассмотрено 19 041 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8–6–1 Закона Санкт-Петербурга».

Напомним, эта статья говорит о нарушении режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга, который установлен 121-м постановлением правительства. В частности, это неисполнение организациями требований о временной приостановке мероприятий с очным присутствием граждан, работы объектов розничной торговли, общепита и др.; неисполнение самими гражданами требований — в том числе необеспечение режима самоизоляции. Именно по этой статье, к примеру, штрафуют безмасочников в общественном транспорте Петербурга.



Напомним, помимо статьи городского закона об административных нарушениях, используются статьи 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») и 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») федерального КоАП. О том, как различался подход Петербурга и Москвы к их применению, — читайте в материале «Фонтанки».

