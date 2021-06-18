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Минздрав рассказал, как долго у переболевших коронавирусом сохраняется иммунитет

Минздрав: Иммунитет к COVID-19 сохраняется у переболевших до 9 месяцев

Глава Министерства здравоохранения прокомментировал наличие антител у переболевших и вакцинированных.

«В целом у переболевших до 9 месяцев мы видим, что сегодня держится иммунитет неплохой. Сейчас подводим статистические данные», — цитирует 18 июня РИА Новости заявление Михаила Мурашко.

Он также отметил, что привитым «Спутником V» в течение полугода не нужно перепроверять уровень антител. Министр здравоохранения уточнил, что сам он уже вакцинировался. Мурашко подчеркнул, что у него «хороший титр антител».

16 июня обязательные прививки для отдельных категорий населения ввели Москва, Московская и Кемеровская области. На следующий день к ним присоединилась Сахалинская область. Обязательной вакцинации в Петербурге пока не будет, но рестораторы обещают привить 60% сотрудников добровольно.

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Комментарии (20)

guess
Год и 1 месяц после ковида - без масок, перчаток, с ежедневными поездками в метро в час пик и работой в офисе - никаких признаков простуды и уж тем более ковида)))
Guest1234
Круто. Никто в мире еще этого не знает, а Мурашко рассказал. Он не в курсе, что иммунитет не только с помощью антител работает? Или на его должности это необязательно?
lenaF
Вот лучше бы Минздрав занимался своими прямыми обязанностями — организацией лечебного процесса в медучреждениях — а прогнозы оставил бы Гидрометцентру. Знакомый переболел довольно легко в ноябре и, поверив прогнозам типа "специалист рассказал, что иммунитет после заболевания сохраняется на всю жизнь", считал, что он теперь никогда не заболеет. Позавчера госпитализировали с 50%-ным поражением легких.
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