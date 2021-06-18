Минздрав рассказал, как долго у переболевших коронавирусом сохраняется иммунитет

Глава Министерства здравоохранения прокомментировал наличие антител у переболевших и вакцинированных.
«В целом у переболевших до 9 месяцев мы видим, что сегодня держится иммунитет неплохой. Сейчас подводим статистические данные», — цитирует 18 июня РИА Новости заявление Михаила Мурашко.
Он также отметил, что привитым «Спутником V» в течение полугода не нужно перепроверять уровень антител. Министр здравоохранения уточнил, что сам он уже вакцинировался. Мурашко подчеркнул, что у него «хороший титр антител».
16 июня обязательные прививки для отдельных категорий населения ввели Москва, Московская и Кемеровская области. На следующий день к ним присоединилась Сахалинская область. Обязательной вакцинации в Петербурге пока не будет, но рестораторы обещают привить 60% сотрудников добровольно.