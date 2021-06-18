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В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал увеличение числа заболевших COVID-19 в России.

«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — цитирует 18 июня РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, в Кремле согласны с оценкой главы Роспотребнадзора Анны Поповой о «тотальном нигилизме» людей по отношению к мерам защиты.

Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин отслеживает ситуацию с пандемией.

За последние сутки в России выявили более 17 тысяч новых заболевших. В Москве 18 июня ограничили зрелищные мероприятия.

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Комментарии (24)

SNOW
То есть если даже полностью искоренить "«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации" то все равно народишко будет мереть по причине "коварства самой инфекции». То есть у кремля на все случаи отговорки заранее припасены.
Cвифт
.... а к держательнице патента на ЭпиВакКорону, Поповой, после расследования НГ, у Кремля вопросов так и не возникло ?
---- Операция «Э»
Мы вам расскажем, что получает с «ЭпиВакКороной» человек, что — кролик, а что — разработчики вакцины.
Лизбет
В Краснодарском крае толпы лежат на пляже морда к морде "тапочек поставить некуда" и что-то там ни чего не растет, интересно почему? А в Питере маски еще несколько месяцев назад тотально носить перестали, так...единицы одевали в магазинах, а в транспорте полный ноль, ни чего не росло и тут, на тебе БАЦ. Силюсь понять причинно-следственную связь не озвучивая крамольные выводы.
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