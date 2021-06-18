В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал увеличение числа заболевших COVID-19 в России.



«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — цитирует 18 июня РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.



По его словам, в Кремле согласны с оценкой главы Роспотребнадзора Анны Поповой о «тотальном нигилизме» людей по отношению к мерам защиты.



Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин отслеживает ситуацию с пандемией.

