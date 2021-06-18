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У частных домов в Пушкине задержали двоих. Они отмечали полночь стрельбой

Двух мужчин задержали на юге Петербурга после жалоб на звуки выстрелов

Полиция Пушкинского района вынуждена была сорваться в частный массив на Первомайской улице после жалоб жителей на стрельбу.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, жалобы на выстрелы поступили в 23.59 от жителей частных домов в Шушарах.

Наряд задержал на месте двух мужчин — одного местного жителя, 21 года, и его 22-летнего товарища, уроженца Карелии. У последнего полицейские нашли и изъяли пневматический пистолет. Обоих доставили в отдел полиции, где выяснилось, что владелец оружия ранее был судим.

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