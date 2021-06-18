У частных домов в Пушкине задержали двоих. Они отмечали полночь стрельбой

Полиция Пушкинского района вынуждена была сорваться в частный массив на Первомайской улице после жалоб жителей на стрельбу.
Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, жалобы на выстрелы поступили в 23.59 от жителей частных домов в Шушарах.
Наряд задержал на месте двух мужчин — одного местного жителя, 21 года, и его 22-летнего товарища, уроженца Карелии. У последнего полицейские нашли и изъяли пневматический пистолет. Обоих доставили в отдел полиции, где выяснилось, что владелец оружия ранее был судим.