За шесть часов в Ялте выпала месячная норма осадков, дожди продолжаются, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. Из-за ливней вышла из берегов река Водопадная. Город может остаться без света, сообщила журналистам глава администрации Янина Павленко. «Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова, вышла из берегов Водопадная. Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго». Если ее сейчас затопит, то мы останемся без света», — цитирует ТАСС Павленко.

До больниц и других социальных объектов вода пока не добралась. Для ликвидации последствий непогоды организованы мобильные бригады.

«Мы будем создавать сооружения, чтобы отводить воду от многоквартирных домов. Уже есть точечные случаи подтопления многоквартирных домов в подвалах. Главное, конечно, «Крымэнерго» — хозяйственная часть, где находятся у нас все основные жизнеобеспечивающе источники», — сказала мэр Ялты.

Циклон над Крымом в ночь на четверг вызвал сильные дожди и ветер. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков. По данным ГУ МЧС по Крыму на 8:00 18 июня, вчера были подтоплены 364 придомовые территории (почти половина — в Керчи), остаются подтопленными 162 территории. Эвакуированы около 1,4 тысячи человек, в том числе 238 детей. В четырёх пунктах временного размещения находятся 155 человек, из них 39 детей (108 взрослы и 28 детей — в Керчи). Частично отключены от электроснабжения два муниципальных образования: ГО «Керчь» и Ленинский район, без света остаются 3085 человек.

18 июня на полуострове снова ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 17–22 м/с.