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Дацик пригрозил Губерниеву за Бузову: Меня оскорби, вот прямо там и ляжешь

Российский боец Вячеслав Дацик заступился за Ольгу Бузову, которую довел до слез комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». В сторис своего инстаграма боец заявил, что певица может победить ведущего «через два-три месяца» тренировок.

«Дмитрий Губерниев, ты ничего не попутал? Девушка встала на путь исправления — чего ты до Ольги Бузовой докопался? Она занимается боксом. Только и можешь, что баб оскорблять. Ну, приди в спортзал, докопайся до любого боксера — меня оскорби, вот прямо там и ляжешь. А хотя через два-три месяца тренировок, я думаю, и Ольга тебя выстегнет!» — заявил Дацик в сториз инстаграма.

Ранее олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев также заступился за Бузову и пригласил Губерниева «пообщаться в зал бокса».

Бузову пригласили в студию «Матч ТВ» 14 июня для обсуждения Евро-2020. К эфиру из петербургской студии подключился Губерниев, который довел певицу до слез. Он прошёлся по актёрской карьере Бузовой, устроил ей экзамен по теории футбола и поинтересовался, пьёт ли она коньяк по утрам. Это и стало последней каплей.

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Комментарии (15)

261180001
Характерно, что кроме как на мордобитие "заступники" Бузовой не способны. И другого варианта "заступитьбся" им даже в голову прийти не может. Хотя бы устроить с Губерниевым викторину-дискус об истории бокса. Это для их мозгов непосильная нагрузка.
Pilat
Сколько пацанов с отбитыми мозгами вступились за Бузову.....
Прям праздник какой то.
Девушка вступила на путь исправления.....стало быть по Дацику она до этого была ....кем?
Never_Mind
Дацик - типовая ЦА Бузовой.
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