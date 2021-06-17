Дацик пригрозил Губерниеву за Бузову: Меня оскорби, вот прямо там и ляжешь

Российский боец Вячеслав Дацик заступился за Ольгу Бузову, которую довел до слез комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». В сторис своего инстаграма боец заявил, что певица может победить ведущего «через два-три месяца» тренировок.



«Дмитрий Губерниев, ты ничего не попутал? Девушка встала на путь исправления — чего ты до Ольги Бузовой докопался? Она занимается боксом. Только и можешь, что баб оскорблять. Ну, приди в спортзал, докопайся до любого боксера — меня оскорби, вот прямо там и ляжешь. А хотя через два-три месяца тренировок, я думаю, и Ольга тебя выстегнет!» — заявил Дацик в сториз инстаграма.