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«Фонтанка-SUP»: рассказываем, что можно, а чего нельзя

Больше 800 любителей сапсёрфинга уже зарегистрировались на главное летнее приключение с девизом «В Питере — плыть!». Хочешь плыть с нами? Успей подать заявку до 26 июля.

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Регистрация на главное летнее приключение с девизом «В Питере — плыть!» продолжается. Больше 800 любителей сапсёрфинга уже подтвердили свое участие. Хочешь плыть с нами? Успей подать заявку до 26 июля.

Водный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP», организованный городским порталом «Фонтанка.ру», пройдет в этом году 31 июля.

Событие бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru

Зарегистрированные участники получают стартовый номер, который участвует в программе коллективного страхования от несчастного случая, дает возможность воспользоваться «переодевалкой», а главное — принимать участие во всех конкурсах (о которых подробно мы расскажем позже) и выигрывать ценные призы.

Для тех, кто хочет воспользоваться камерой хранения в стартовом городке, получить фирменную футболку и наклейку SUP-феста, предусмотрен вариант регистрации с пакетом платных услуг. Количество регистраций с мерчем ограничено. Подробности узнайте на сайте фестиваля.

Отметим, что зарегистрироваться на месте в день проведения фестиваля «Фонтанка-SUP» невозможно. Если вы не успеете зарегистрироваться, то не сможете принять участие в фестивале.

SUP-серфинг намного проще, чем кажется. Всё, что необходимо, — это чувство баланса и немного времени. Дистанция фестиваля 9 км, сильного течения нет, но тем не менее настоятельно рекомендуем потренироваться в сап-школах и проверить свои силы перед SUP-фестом.

Без лиша принимать участие в движении на воде по маршруту не разрешается! Лиш — это страховочный черный шнур, который крепится к ноге. Он нужен для того, чтобы в случае падения доска никуда от вас не уплыла.

Также настоятельно рекомендуем всем участникам карнавала использовать спасательный жилет и соблюдать требования техники безопасности на воде.

Принять участие в фестивале могут все желающие, достигшие возраста 18 лет. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.

Пройти в карнавальной колонне в день SUP-феста можно ТОЛЬКО на сапборде. К такому решению мы пришли, исходя из прошлого опыта и руководствуясь принципами безопасности.

На дистанции всего маршрута есть много подъёмов, вы можете самостоятельно закончить участие и вернуться в стартовый городок, если вам это необходимо. Кроме того, приблизительно на середине дистанции, после поворота с Фонтанки на Крюков канал, будет стоять автобус, которым могут воспользоваться участники, которым тяжело пройти всю дистанцию.

Посмотреть и прочитать о том, как это было в прошлые годы, а также следить за новостями SUP-феста вы можете:

в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру»

в социальных сетях события:

При подготовке и проведении VI Международного фестиваля — карнавала любителей сапсёрфинга «Фонтанка-SUP-2021» будут соблюдены меры безопасности, согласно установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения «Рекомендациям по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» уже в шестой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году — при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля «В Питере — плыть!». За годы существования фестиваль «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.
SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферов в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло. Занятие сапсерфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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