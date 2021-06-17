«Фонтанка-SUP»: рассказываем, что можно, а чего нельзя

Регистрация на главное летнее приключение с девизом «В Питере — плыть!» продолжается. Больше 800 любителей сапсёрфинга уже подтвердили свое участие. Хочешь плыть с нами? Успей подать заявку до 26 июля.
Водный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP», организованный городским порталом «Фонтанка.ру», пройдет в этом году 31 июля.
Событие бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru
Зарегистрированные участники получают стартовый номер, который участвует в программе коллективного страхования от несчастного случая, дает возможность воспользоваться «переодевалкой», а главное — принимать участие во всех конкурсах (о которых подробно мы расскажем позже) и выигрывать ценные призы.
Для тех, кто хочет воспользоваться камерой хранения в стартовом городке, получить фирменную футболку и наклейку SUP-феста, предусмотрен вариант регистрации с пакетом платных услуг. Количество регистраций с мерчем ограничено. Подробности узнайте на сайте фестиваля.
Отметим, что зарегистрироваться на месте в день проведения фестиваля «Фонтанка-SUP» невозможно. Если вы не успеете зарегистрироваться, то не сможете принять участие в фестивале.
SUP-серфинг намного проще, чем кажется. Всё, что необходимо, — это чувство баланса и немного времени. Дистанция фестиваля 9 км, сильного течения нет, но тем не менее настоятельно рекомендуем потренироваться в сап-школах и проверить свои силы перед SUP-фестом.
Без лиша принимать участие в движении на воде по маршруту не разрешается! Лиш — это страховочный черный шнур, который крепится к ноге. Он нужен для того, чтобы в случае падения доска никуда от вас не уплыла.
Также настоятельно рекомендуем всем участникам карнавала использовать спасательный жилет и соблюдать требования техники безопасности на воде.
Принять участие в фестивале могут все желающие, достигшие возраста 18 лет. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.
Пройти в карнавальной колонне в день SUP-феста можно ТОЛЬКО на сапборде. К такому решению мы пришли, исходя из прошлого опыта и руководствуясь принципами безопасности.
На дистанции всего маршрута есть много подъёмов, вы можете самостоятельно закончить участие и вернуться в стартовый городок, если вам это необходимо. Кроме того, приблизительно на середине дистанции, после поворота с Фонтанки на Крюков канал, будет стоять автобус, которым могут воспользоваться участники, которым тяжело пройти всю дистанцию.
Посмотреть и прочитать о том, как это было в прошлые годы, а также следить за новостями SUP-феста вы можете:
в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру»
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При подготовке и проведении VI Международного фестиваля — карнавала любителей сапсёрфинга «Фонтанка-SUP-2021» будут соблюдены меры безопасности, согласно установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения «Рекомендациям по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».